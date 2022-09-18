Başkentte devam eden 3. Ankara Evcil Hayvan Fuarı'nda en güzel süs tavukları ve süs köpekleri boy gösterdi. Fuarda köpek ve tavuk güzellik yarışması da gerçekleşti.

Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar kapsamında süs tavukları ve süs köpeklerinin olduğu çok sayıda hayvan türü ziyaretçilere tanıtılıyor.

AA'nın haberine göre, pet kuaförler tarafından tıraş edilen farklı türlerden köpekler güzellik yarışmasında sahne alırken, jüri tarafından seçilmiş en güzel süs tavukları da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Evcil Hayvan Fuarı'nda süs tavukları ve köpekleri ilgi gördü ViDEO

Tavuklar güzellik derecesine tabi tutuluyor

Ankara Süs Tavukları Derneği Başkanı Emin Gökgöz, süs tavuklarının kendilerine göre standartlarının olduğunu ve bu standartlara göre değerlendirmeler yaptıklarını söyledi. Tavukların rengi, ırkı, güçlü yanları ve kusurları belirlenerek güzellik derecelendirmesine tabi tutulduklarının altını çizen Gökgöz, "Bunun sonucunda salonun en iyi tavuğu, horozu bunların arasından seçilerek ödüllendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Farklı kategorilerde tavuk ve horozların olduğunu belirten Gökgöz, her aynı kategorideki tavuk ve horozlarda bir şampiyon seçildiğini açıkladı.

''Türkiye'de köpek kuaförlerini sayısı az''

Pet kuaför Alpay Özkan da her köpek ırkının farklı tüy yapısı olduğu için farklı kesim tekniklerini uyguladıklarını dile getirdi. Köpeklerin tüyleriyle daha rahat bir yaşam sürmesi amacıyla tıraş yaptıklarını belirten Özkan, tıraşın hem hijyen hem de genel görünüm için çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'de köpek kuaförlerinin sayısının az olduğunu bildiren Özkan, "Öncelikle bir makas uzmanlığı gerekiyor. Bununla birlikte bir köpekle ilgili bir formasyonun olması lazım. İnsan gibi değiller, rahatsız olabilirler, tehdit algılayabilirler. Dolayısıyla köpeğin davranış ve tutumuna oldukça hakim olmak gerekir." dedi.

Pet kuaför Ezgi Cansu Baydar da pet kuaförlüğün sabır gerektiren bir iş olduğunu ve sevilmeden yapılamayacağına dikkati çekti.

"Köpek kuaförlüğü ciddi bir eğitim gerektiriyor"

Köpek taramasıyla ilgili insanların bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Baydar, köpek kuaförlüğünün çok ciddi bir eğitim gerektirdiğini anlattı.

Ulusal Fuarcılık Şirketi Genel Müdürü Selçuk Çetin ise evcil hayvan ürünleriyle ilgili çok fazla talebin olduğuna dikkati çekti.

Fuara özellikle çocuklar ilgi gösterdi

Tüketicilerin artık kendilerine sunulan ürünler yerine ihtiyacı olanını talep ettiğini söyleyen Çetin, hayvanların sunduğu gösterilerin özellikle çocukların ilgisini çektiğini kaydetti.