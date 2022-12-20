Evde alyans bakımı | Alyans çizikleri nasıl geçer? Alyans parlatıcı yöntem!

Söz yüzüğü veya evlilik alyansınızdaki çizikleri geçirmek istiyorsanız, evde deneyebileceğiniz yöntemler mevcut. Peki alyans nasıl temizlenir, nasıl parlatılır? Alyans çizikleri nasıl geçer?

Evlilik yolundaki en önemli simgelerden birisi alyanstır. Alyans yüzükler, çiftlerin birliktelik sözünü ifade eder.

Kadın erkek farketmeksizin alyanslar parmaktan çıkartılmaz. Günlük yaşamın vazgeçilmez aksesuarı haline gelen alyanslar, zamanla parlaklığını kaybedebilir veya çizilebilir.

Alyans çizikleri nasıl giderilir sorusu da birçok kişinin araştırma konuları arasında yer alır.

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Peki evde alyans bakımı yapılır mı? Alyans çiziklerini ne geçirir? İşte en etkili yöntemler...

Evde alyans temizliği

Alyansların parlatmak için etkili çözümlerden birisi alyansları tuzlu suda bekletmektir.

Küçük bir kaba 1 su bardağı su koyup içine 2 yemek kaşığı kadar tuz koyun. Karışımı güzelce karıştırın ve alüminyum folyo kaplı bir kabın içine hazırladığınız tuzlu suyu koyun ve alyansın içine atıp 2-3 saat kadar bekletin.

Diğer bir yöntem ise karbonat-sirke karışımı olabilir.

Bir kabın içerisinde 2 yemek kaşığı sirke, bir miktar su ve 2 yemek kaşığı karbonat karıştırılır.

Diş fırçası bu karışıma batırılır ve takılar hafifçe ovulur. Takılar, ılık su ile durulanır ve bir bezle kurulanır.