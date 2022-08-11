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    Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşları ödendi mi?

    Ağustos ayı evde bakım maaşları ödendi mi sorusu gündeme geldi.İşte ağustos ayı evde bakım maaşı detayları..
    • 11.08.2022 - 17:32
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    Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşları ödendi mi?

    Evde bakım maaşı yatırıldı mı sorusu gündeme gelmeye başladı.Evde engelli veya yardıma muhtaç hasta bireylerin tedavisiyle ve bakımıyla ilgilenenlerin aylık olarak devletten aldığı evde bakım maaşı aramaları hız kazandı.

    Evde bakım maaşı alan vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı.Evde bakım maaşları il il dağıtılmaya başlanıyor.Peki bu ay evde bakım maaşları yatmaya başladı mı?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşları ödendi mi? #1

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

    Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı.Ağustos ayı ödemeleri 15 Ağustos ve devamındaki günlerde yapılmaya başlanacak. Ödeme yapılan iller listeside 15 Ağustos itibariyle netleşecek.


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