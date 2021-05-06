Evde bakım maaşı yattı mı? 6 Mayıs 2021 evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Ramazan Bayramı öncesinde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Bakım parasının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyenler, 'Evde bakım maaşı yattı mı?' sorusuna yanıt arıyor.

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Vatandaşlar, memur maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesinde yatırılacak olması nedeniyle engelli ve evde bakım maaşlarının da erken yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor.

Tam bu noktada bakım maaşlarının yatacağı tarih hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 'Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?' sorularına yanıt arıyor.

Evinde yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara ödenen evde bakım parasının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden veya SMS yöntemi ile sorgulanabiliyor

Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? 6 Mayıs 2021 evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? 6 Mayıs 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yatırılıyor ve bu yardım il il sorgulanıyor.

Her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatan evde bakım maaşı ödemelerinin bayram nedeniyle öne çekilmesi ile ilgili Bakanlıktan bir son dakika açıklaması geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin olarak, ''Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini, e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

TC kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak e-Devlet sistemine giriş yapın.

Ardından arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ





SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alan kişiler, sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ödemelerini Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı, ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.