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    Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi..

    Evde bakım maaşlarının yatmaya başladığı iller listesi merak konusu oldu.İşte güncel liste..
    • 17.08.2022 - 09:40
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    Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi..

    Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına ödenen evde bakım maaşları her ay devlet tarafından ödenmektedir.

    Ağustos ayı evde bakım maaşları gündem konusu oldu.Evde bakım maaşı alan vatandaşlar konu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

    Geçtiğimiz ay zamlanan evde bakım maaşları bilindiği üzere il il yatırılıyor.Vatandaşlar evda bakım maaşı yatan illerin listesini merak ediyor.Peki evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

    Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını SMS yoluyla veya E-Devlet sistemi üzerinden öğrenmek mümkün.Ağustos ayı maaşları 15 Ağustos itibariyle başladı.İşte maaşların yatmaya başladığı iller listesi..

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi

    Ağustos ayı evde bakım maaşları yatırılmaya başladı.İşte maaşların yatmaya başladığı iller..

    Adıyaman

    Afyonkarahisar

    Aksaray

    Ankara

    Antalya

    Balıkesir

    Bilecik

    Bolu

    Bursa

    Çanakkale

    Denizli

    Diyarbakır

    Gaziantep

    Giresun

    Hatay

    İstanbul

    İzmir

    Kırklareli

    Kırşehir

    Kocaeli

    Konya

    Malatya

    Manisa

    Mersin

    Muğla

    Ordu

    Osmaniye

    Sakarya

    Samsun

    Şanlıurfa

    Tekirdağ

    Tokat

    Uşak

    Zonguldak



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