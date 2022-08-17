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- Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi..
Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi..
- 17.08.2022 - 09:40
Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına ödenen evde bakım maaşları her ay devlet tarafından ödenmektedir.
Ağustos ayı evde bakım maaşları gündem konusu oldu.Evde bakım maaşı alan vatandaşlar konu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.
Geçtiğimiz ay zamlanan evde bakım maaşları bilindiği üzere il il yatırılıyor.Vatandaşlar evda bakım maaşı yatan illerin listesini merak ediyor.Peki evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?
Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını SMS yoluyla veya E-Devlet sistemi üzerinden öğrenmek mümkün.Ağustos ayı maaşları 15 Ağustos itibariyle başladı.İşte maaşların yatmaya başladığı iller listesi..
Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Ağustos ayı evde bakım maaşları yatırılmaya başladı.İşte maaşların yatmaya başladığı iller..
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