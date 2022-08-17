Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi..

Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi..

Evde bakım maaşlarının yatmaya başladığı iller listesi merak konusu oldu.İşte güncel liste..

Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların yakınlarına ödenen evde bakım maaşları her ay devlet tarafından ödenmektedir.

Ağustos ayı evde bakım maaşları gündem konusu oldu.Evde bakım maaşı alan vatandaşlar konu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz ay zamlanan evde bakım maaşları bilindiği üzere il il yatırılıyor.Vatandaşlar evda bakım maaşı yatan illerin listesini merak ediyor.Peki evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

Evde bakım maaşının yatıp yatmadığını SMS yoluyla veya E-Devlet sistemi üzerinden öğrenmek mümkün.Ağustos ayı maaşları 15 Ağustos itibariyle başladı.İşte maaşların yatmaya başladığı iller listesi..

Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Ağustos ayı evde bakım maaşları yatırılmaya başladı.İşte maaşların yatmaya başladığı iller..

Adıyaman

Afyonkarahisar

Aksaray

Ankara

Antalya

Balıkesir

Bilecik

Bolu

Bursa

Çanakkale

Denizli

Diyarbakır

Gaziantep

Giresun

Hatay

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Malatya

Manisa

Mersin

Muğla

Ordu

Osmaniye

Sakarya

Samsun

Şanlıurfa

Tekirdağ

Tokat

Uşak

Zonguldak

