Petrol
91.66
-1.26%
Euro
18.1026
0.28%
Dolar
18.235
0.00%
Altın
996.68
-0.07%
Borsa
3383
0.00%
Bitcoin
347.070
-4.88%
BTXN Coin
4.88
-4.68%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

    Evde bakım maaşı alan vatandaşlar eylül ayının gelmesiyle birlikte maaşların ne zaman yatırılacağı sorusunu gündeme getirdi..
    • 07.09.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?

    Eylül ayına giriş yapılmasının ardından evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı konusu hakkında aramalar hız kazandı.

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu sorusunu sormaya başlayan vatandaşlar hesaplarını kontrol etmeye başladı.

    Bilindiği üzere evde bakım maaşları il il yatırılmaya başlıyor.Vatandaşlar eylül ayı maaşlarının yatırılacağı tarihi merak etmeye başladı.Peki, evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? #1

    Evde bakım maaşları yattı mı?

    Eylül ayı evde bakım maaşları henüz yatırılmadı.Eylül ayı evde bakım maaşlarının 15 Eylül tarihinden yatırılmaya başlanması bekleniyor.

    Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?

    Evde bakım maaşı alabilmek için 3 şartı yerine getiriyor olmanız gerekiyor.

    - Gelir kriterlerinin uygun olması,

    - Bakıma muhtaçlık kriteri,

    - Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

    Evde bakım maaşı ne kadar?

    Geçtiğimiz sene 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022 yılında asgari ücrete yapılan zam sonrası yükseltildi. Evde bakım maaşı 2706 TL'ye yükseltildi.


    İlginizi Çekebilir

    Arthur Asa Berger’in Kültür Eleştirisi kitabında kültür kavramları
    Kitap

    Arthur Asa Berger’in Kültür Eleştirisi kitabında kültür kavramları

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Erdoğan reiterates his warning to Greece on armed islands
    World

    Erdoğan reiterates his warning to Greece on armed islands

    Görüş Bildir