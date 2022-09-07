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- Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?
Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?
- 07.09.2022 - 09:37
Eylül ayına giriş yapılmasının ardından evde bakım maaşlarının ne zaman yatırılacağı konusu hakkında aramalar hız kazandı.
Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu sorusunu sormaya başlayan vatandaşlar hesaplarını kontrol etmeye başladı.
Bilindiği üzere evde bakım maaşları il il yatırılmaya başlıyor.Vatandaşlar eylül ayı maaşlarının yatırılacağı tarihi merak etmeye başladı.Peki, evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
Evde bakım maaşları yattı mı?
Eylül ayı evde bakım maaşları henüz yatırılmadı.Eylül ayı evde bakım maaşlarının 15 Eylül tarihinden yatırılmaya başlanması bekleniyor.
Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı alabilmek için 3 şartı yerine getiriyor olmanız gerekiyor.
- Gelir kriterlerinin uygun olması,
- Bakıma muhtaçlık kriteri,
- Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım maaşı ne kadar?
Geçtiğimiz sene 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022 yılında asgari ücrete yapılan zam sonrası yükseltildi. Evde bakım maaşı 2706 TL'ye yükseltildi.