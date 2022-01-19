Evde bakım yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı tutarı 2022

Evde bakım yardımı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı tutarı 2022

Bakan Yanık, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin şubat ayında artışlı şekilde yapılacağını duyurdu. Peki 2022 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 Evde bakım maaşı tutarı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte sosyal hizmet modelleri kapsamında ödenen evde bakım yardımının da arttığını bildirdi.

Bu gelişmenin ardından ''Evde bakım yardımı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu, araştırma konusu oldu. Peki evde bakım yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 evde bakım maaşı tutarı...

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydeden Derya Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı.

Yanık, ''Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak.'' ifadelerini kullandı.

Yanık, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı'nın ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 1798 TL'den 2 bin 299,79 TL'ye çıkarıldığını belirterek, ''Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.'' açıklamasında bulundu.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.