Evde en pratik tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte MasterChef tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri...

Evde en pratik tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte MasterChef tulumba tatlısı tarifi ve malzemeleri...

Evde de pratik şekilde hazırlanabilen tulumba tatlısı tarifi merak ediliyor. MasterChef'te yapılan tulumba tatlısının malzemelerini ve yapılışı sizin için derledik.

Kolay olduğu kadar lezzetli bir tatlı olarak da bilinen tulumba tatlısının yapılışı merak ediliyor. Tulumba tatlısı evde de pratik şekilde, püf noktalarına dikkat edilerek hazırlanabiliyor. Bunun için pişirme kıvamına ve tulumba tatlısı yapım aşamalarına oldukça dikkat edilmeli. Peki evde tulumba tatlısı nasıl yapılır?

Tulumba tatlısı malzemeleri neler?

Hamuru için malzemeler:

2 su bardağı su

2,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı limon suyu

Şerbeti için malzemeler;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

2 yemek kaşığı limon suyu

Kızartmak için malzemeler;

Ayçiçeği yağı

Tulumba tatlısı nasıl yapılır?

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlamalısınız. Yani bunun için önce şeker ve suyu bir tencerede pişirip kaynamaya başlayınca altını kısmalısınız. Hazırladığınız şerbetin kıvamı koyulaşana dek kısık ateşte 30-35 dakika civarı pişirin.

Ayrıca şerbetin şekerlenmemesi için limon suyunu da ekleyin ve ılınmaya bırakın.Şerbeti oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına kaldırın ve iyice soğumasını bekleyin.

Tatlının hamuru için ise tereyağı, su, şeker ve tuzu ekleyip kaynatın.Sonrasında unu eleyip kaynayan karışıma ekleyin.

Tahta kaşıkla güzelce karıştırın ve altını kısın. 5 dakika civarı kısık ateşte karıştırarak pişirin ve sonrasında ocaktan alın Hamuru oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirrmelisiniz. Sonra içine teker teker çırpmaya devam ederek yumurtaları ilave edin.

Yumurtaları mikser ile beraber hamura iyice yedirdikten sonra limon suyu ve irmiği de ekleyin ve tekrardean 5 dakika daha mikserle karıştırın. Sıvı yağı tencerenize alın ve hamurdan soğuk yağa krema sıkma torbası ve yıldız uçla parçalar şeklinde sıkmaya başlayın. Sonra altını kısık ateşte açın.

Kızaran tulumbaları yağdan alabilir ve soğuk şerbete atıp 2-3 dakika bekletebilirsiniz Son olarak kevgir yardımıyla şerbetten aldığınız tatlılarınızı servis tabağına aktarıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!