Evde hamile olduğunu anlamanın yolları

Birçok kadın hastaneye gitmeden önce hamile olup olmadığından emin olmak istiyor. Bunun akabinde hamile olduğunu hissedenler, "Evde hamile olduğumu nasıl anlarım?" sorusunu gündeme getirdi.

Anne olmak isteyen ve uzun süredir bunun hayalini kuran kadınlar, hamile olup olmadıklarını anlamanın yollarını araştırıyor.

Bazı kadınlar bunun için test yapmayı ya da hastaneye gitmeyi tercih ederken, bazıları ise evde hamile olduğunu öğrenmek istiyor.

Evde hamile olup olmadığını öğrenmenin birçok yolu var ve bunlar denenebilir ancak en doğrusu yine bir uzmana gözükmek olacaktır.

Bir doktora gitmeden önce kendisini test etmek isteyenler ise "Evde hamile olduğumu nasıl anlarım?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Evde hamile olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte evde hamile olduğunu anlamın yolları...

EVDE HAMİLE OLDUĞUNU ANLAMANIN YOLLARI

Eşinle yaşadığınız son birliktelikten sonra doğum kontrol hapı kullanmadıysan, hamile olma oranın artabilir.

Yumurtanın döllenme süresi 6 ya da 10 gün arasında sürerken, regl olup olmadığına dikkat et.

Eğer regl olmadıysan ve zamanı geçtiyse hamile olma ihtimalin artmış demektir.

Regl gecikmesi gebeliğin ilk belirtilerinden olsa bile her zaman gebelik ile sonuçlanmayabilir.

Mevsim geçişleri, stresli dönemler, rahimdeki bazı hastalık sorunları regl gecikmesine neden olabilir. Bu detaya dikkat etmek önemlidir.

GÖĞÜSLERDE DEĞİŞİM VE AĞRI

Eğer hamilelik şüphen varsa, göğüslerinde ağrı olup olmadığını dikkate al.

Ayrıca göğüslerinde bir değişim varsa yine dikkat et çünkü hamilelik esnasında, göğüsler bir miktar büyümektedir.

Ağrı, şişlik ve göğüs uçlarının koyulaşması yine hamilelik işareti olabilir.

Eğer hamileyseniz süt hormanlarının oluşmaya başlamasıyla sızıntı olabilir.

YORGUNLUK

Hamileliğin en önemli belirtileri arasında yorgunluk yer alıyor.

Çok yorgun hissediyor ve yataktan çıkmak istemiyorsan, hamile olabilirsin.

Yorgun hissetmek hamile kaldıktan sonraki ilk haftalar ortaya çıkar.

Kan şekeri ve kan basıncının düşmesi, kan üretiminde olması yorgun hissetmeni tetikleyebilir.

MİDE RAHATSIZLIKLARI

Hamileyseniz eğer mideniz sık bulanabilir ya da her şeyi yiyemeyebilirsin.

Sabah bulantısı hamileliğin ilk aylarında oldukça yaygın görülen bir durumdur.

Hamile kadınların ortalama %70-80’i sabah bulantısı yaşamaktadır.

Bazı besinleri canın çekerken, bazılarını yemekten tiksinmeye başlayabilirsin.

Daha önce böyle bir sorun yaşamadıysan, hamile ihtimalini aklına getirebilirsin.

KABIZLIK YA DA ÇOK SIK İDRARA ÇIKMA

Eğer kabızlık sorunu yaşıyorsan ya da çok sık idrara çıkıyorsan dikkatli olmalısın.

Hamileliğin ilk dönemlerindeki tuvalete gitmenin sıklaşması, hormonal değişikliklere bağlıdır.

Bu durum diğer zamanlara oranla fazlaysa, test yapabilirsin.

KANAMA

Rahimde döllenen yumurta lekelenmeye, bazen de kramplara neden olabilir.

Bu durum yerleşme kanaması olarak adlandırılır ve 6 ya da 12 gün içinde meydana gelebilir.

Ancak normal bir regl kanaması şeklinde değil, lekelenme şeklinde görülür.

Bu duruma kramplar eşlik edebilir.

RUH HALİNDE DEĞİŞİMLER

Hamileliğin önemli belirtilerinden birisi ruhsal değişimler olabilir.

Hamilelikte görülen hormonal değişiklikler, duygu durumunu etkiler.