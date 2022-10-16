Evde hazırlanabilen İtalyan tatlısı Graffe tarifi! Graffe tatlısı nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeler

MasterChef'te Danilo Zanna'nın annesinin tarifi olan İtalyan tatlısı Graffe'nin yapılışı merak edildi. Donut'a benzeyen Graffe tatlısı nasıl yapılır? İşte evde pratik şekilde hazırlamanın yolu...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de İtalyan tatlısı Graffe hazırlandı. Şeflerden Danilo Zanna'nın annesi Emilia Zanna'nın tarifi olan graffe napoletane tarifi yarışmacılar tarafından hazırlandı. Donut'a benzer graffe tatlısı İtalya'da çokça popüler olarak bilinmekte. İşte Graffe tarifi ve malzemeleri...

Graffe malzemeleri neler?

300 gram patates (dörde bölünmüş şekilde olmalı)

500 gram un

50 gram şeker

50 gram tereyağı (küp küp kesilmiş halde olmalı)

100 ml süt

1 portakal kabuğu rendesi

2 yumurta

2 paket kuru maya

Kızartmak için gerekenler:

Ayçiçek yağı ya da fıstık yağı

Üzeri için gerekenler:

Pudra şekeri

Evde pratik Graffe tarifi!

İlk olarak tereyağını eritip tamamen soğumaya bırakmalısınız. Ardından kabuğu soyulmuş patatesleri soğuk suya ekleyin ve çatalla delerek yumuşayıncaya kadar pişirmeye başlayın. Hazırlanan patatesleri süzebilirsiniz.. Sonrasında sıcakken patates ezici ile ezin, ve tereyağını ilave edin. Patateslerin ısısıyla erimesini sağlamalısınız. Ardından sütü soğumaya bırakmalısınız. İçerisine ise mayayı eklemeyi unutmayın.

Süt ve mayanın üzerine şeker ve rendelenmiş portakal kabuğu rendesini ilave edin ve bu karışımı iyice karıştırın. Tüm yumurtaları ekledikten sonra bir çatal yardımıyla iyice karıştırın.

Unu azar azar şekilde ekleyin. Homojen ve elastik bir hamur elde etmek amacıyla önce bir çatalla karıştırmalısınız. Sonrasında elinizle karışımı yoğurun. Hamuru un serpilmiş tezgaha ilave edin ve pürüzsüz olana dek 10 dakika süresince çok iyi şekilde yoğurun. Yaptığınız bu hamuru temiz bir bezle kaplı bir kaba ilave edin ve ılık bir yerde 2 saat kadar mayalanmaya bırakmış olun. Hazırlanan karışımın hamuru kabardıktan sonra yeniden elinizle açıp bir parmak kalınlığında açmalısınız. Sonra hamuru yuvarlak şekile getirin ve şişe kağağı vasıtasıyla ortasına delik açmış olun.

Yaptığınız bu tüm donutları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin üzerine ekleyin ve üzerini bezle örtün. Donutları yaklaşık 45 dakika daha mayalandırın. Donutlar kabardığında, kızartma yağını ısıtabilirsiniz. Donutları rengi kızarana kadar yağda pişirmeye başlayın. Son olarak üzerlerine pudra şekeri ekleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!