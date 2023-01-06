Evde hazırlayabileceğiniz en pratik soğuk baklava tarifi! Gelinim Mutfakta soğuk baklava nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta programında yapılan soğuk baklava tarifi merak ediliyor. İşte evde pratik şekilde hazırlayabileceğiniz soğuk baklava tarifi ve malzemeleri...

Hem popüler tatlılarından olan hem de evde kolaylıkla yapılabilen soğuk baklava tarifi merak ediliyor. Soğuk baklava pastası ile misafirlerinize ikram edebileceğiniz pratik bir lezzet elde edebilirsiniz. İşte soğuk baklava tarifi ve malzemeleri...

Soğuk Baklava malzemeleri neler?

Keki için gerekenler;

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

Kreması için gerekenler;

2 paket krema

2 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

100 gram beyaz çikolata

Keki ıslatmak için gerekenler;

2,5 su bardağı süt

Üzeri için;

3 yemek kaşığı kakao

İçi için gerekenler;

1 paket bitter çikolata

1 çay bardağı toz antep fıstığı

Soğuk baklava tarifi!

İlk olarak keki için gerekli tüm malzemeleri ekleyip güzelce çırpmalısınız ve sonrasında 180 derecelik fırında pişirmelisiniz.

Bir yandan kremasını hazırlamalısınız. Sonrasında sütü tencereye almalısınız. Şekeri ilave ettikten sonra iyice karıştırmalısınız. Devamında ise nişasta ve ununu ekleyerek çırpmaya devam edin. Kıvam almaya başladığında kremasını, son olarak da beyaz çikolatayı ekleyerek beş dakika kadar daha pişirmelisiniz. Sonrasında ocağın altını kapatın ve artık soğumaya bırakın.

İçi için ise bitter çikolatayı benmari usulü eritmelisiniz. Fırından çıkaracağınız keki yatay olarak iki parçaya bölmeli ve önce ilk katını sütün bir kısmı ile ıslatmalısınız. Üzerine kremasını ve onun da üzerine çikolata kremasını dökmelisiniz. Sonrasında ikinci katını üzerine kapatarak süt ile ıslatmalısınız.

En üst kısma kakaoyu süzgeçten geçirmeli ve serpiştirmelisiniz. Eğer dilerseniz çilek ya da meyvelerle süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!