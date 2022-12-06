Evde kolayca yapılan su böreği tarifi! Su böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte yapılışı

Evde kolayca yapılan su böreği tarifi! Su böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte yapılışı

Türk mutfağında sık sık yapılan tepsi böreklerinden olan su böreğinin tarifi merak ediliyor. Peki evde kolayca yapılan su böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Sıkça tercih edilen böreklerden olan su böreği hazır yufkadan da rahatça hazırlanabilir. Evde misafirlere ve sevdiklerinize hazırlayabileceğiniz el açması su böreği oldukça lezzetli olacaktır. Bir bardak sıcacık çay veya başka içeceklerle tüketebileceğiniz lezzetli su böreği tarifini sizler için derledik. İşte su böreği tarifi...

MasterChef su böreği malzemeleri neler?

1 tatlı kaşığı tuz

400 gram beyaz peynir

4-5 dal maydanoz

1 kilogram un

1 su bardağı süt

3 adet yumurta

6 yemek kaşığı tereyağı

Su böreği tarifi!

İlk olarak unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın Ardından yumurta, tuz ve sütü ekleyip kulak memesi kıvamına gelene kadar iyice yoğurun. Sonrasında hamurunuzdan eşit bezeler alıp elinizle yuvarlayın.

Aldığınız bezeleri oldukça ince bir biçimde açmalısınız. Elinize aldığınız ilk bezeyi fırın tepsinizin kenarlarından sarkacak şekilde açın ve tepsiye yerleştirin. Diğer açtığınız yufkaları da dört eşit parçaya bölün. Tencerenin yarısına kadar su ekleyip kaynatmalısınız. Şimdi dört parçaya böldüğünüz yufkaları kaynayan suya atın.

Yaklaşık 1-2 dakika kadar haşlayıp sudan çıkarın ve soğuk su olan kaseye alın. Sonrasında sudan çıkarıp süzün. Su böreğinin iç harcı için; maydanozu ince ince kıyıp peynirle karıştırmalısınız. Tereyağını içerisinde eritin ve tepsinin en altındaki yufkaya sürün. Sonrasıda üzerine haşlanmış yufkaların yarısını yayın ve her katmanı yağlayın. Yufkaların yarısını serince üzerine iç harcını ilave edin ve kalan yufkaları da aralarını yağlayarak aynı şekilde yaymış olun.

İşlemin en sonunda en alttaki yufkanın tepsinin kenarından sarkan kısımlarıyla böreğinizi kapatın ve tekrar yağlamaya devam edin. Daha önceden 180 derecede ısıtılmış bir fırında böreğin üzeri kızarana dek pişirin.

Yeterince kızardığında böreği fırından alın. Afiyet olsun!