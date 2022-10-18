Evde yapılabilecek en pratik lahmacun tarifi! Lahmacun nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Evde yapılabilecek en pratik lahmacun tarifi! Lahmacun nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

MasterChef programında yapılan lahmacun tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birkaç önemli püf noktayla evde de lahmacun hazırlayabilmek mümkün. Peki lahmacun nasıl yapılır?

MasterChef'te de yapılan lahmacun tarifi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Lahmacun, açılmış hamurun üstüne soğan, kıyma, maydanoz, sarımsak ve çeşitli baharatlarla hazırlanan malzemeler sürüldükten sonra taş fırına konulup pişirilen bir Orta Doğu mutfağı çeşidi içli pide olarak bilinmektedir. Peki evde lahmacun nasıl yapılır?

Lahmacun malzemeleri neler?

300 gr dana kıyma, köftelik orta yağlı

1 adet rendelenmiş soğan

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

2 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı dolusu biber salçası

2 adet rende domates

1 avuç ince kıyılmış maydanoz

1 tutam pul biber

1 dolu çay kaşığı tuz

Hamur için malzemeler:

1 çay kaşığı tuz

1 tutam şeker



300 gr un ( 13 tepeleme kaşık)

1 su bardağından biraz az su ( yaklaşık 200 ml )

2-3 gr yaş maya

Evde lahmacun tarifi!

Öncelikle hamurunu hazırlamalısınız. Hamuru için, suyun içinde maya ve şekeri ilave edin. Sonrasında karıştırma kabına unu ve tuzu almalısınız. Ortasını havuz gibi açmalı ve mayalı suyu üzerine ilave etmelisiniz. Ardından çatal yardımıyla undan parçalar alarak karıştırabilirsiniz. Bunu elinizle yoğurarak hamur kıvamına gelmesini sağlamalısınız.

Kıvama geldikten sonra en az 1/2 saat mayalanmaya bırakın. Hamur mayalandığı esnada iç harcı için kıymayı, kıyılmış maydanozu, biber salçasını rende soğanı, pulbiber, toz kırmızı biber ve tuzu 2 yemek kaşığı suyla bir kaba ekleyin. Bnuları iyice karıştırın. Mayalanmış olan hamuru istediğiniz büyüklük ve ebatta bezelere ayırabilirsiniz.

Hazırladığınız her birr bezeyi merdane yardımıyla ince yuvarlak açmalısınız. Açmış olduğunuz hamurlara iç harcı kaşığın tersiyle yaymalısınız. Fırını 220 derecede fırın tepsinizle birlikte ısıtmalısınız. Hazır olan lahmacunları kızmış tepside yaklaşık 5-7 dakika civarı pişirebilirsiniz. Piştiğinde ise sıcak olarak yanında yeşillik ve limon ile de servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!