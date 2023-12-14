Evde yılbaşı kutlamasına süslü tarife! Fiyatlar cep yakıyor Yılbaşı kutlamasında tercih edilen yapay çam ağacı ile süs eşyaları ve Noel Baba şapkası gibi ev süslerinin maliyeti, geçen yıla göre yüzde 50'den fazla arttı. Yılbaşı ağacının fiyatı 1200 lira ile 22 bin 500 lira arasında değişiyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Antalya'da, yeni yılı evde kutlayacakların alışveriş telaşı başladı.

Ev süslemesi için ilk tercih ise yapay çam ağacı oldu.

Yılbaşını evde kutlamak isteyenler, hediyelik eşya satışı yapan mağazalar ile online alışveriş sitelerine yoğun ilgi gösterdi.

Yılbaşı kutlaması için yapay çam ağacı ve süslemesindeki yıldız, renkli küre, hediye paketleri en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

Yıldız ve renkli kürelerin satışında son 1 haftada artış

Evde yılbaşı kutlamalarını daha eğlenceli hale dönüştürmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösterdi.

Mağazalardaki alışverişlerde Noel Baba kostümü, şapkası ile sakalı, yapay çam ağacı ve süslemede kullanılan yıldız, renkli kürelerin satışında son bir haftada artış yaşandı.

Hediyelik eşya satan Charlotte Öztürk, insanların yılbaşını evde kalabalık kutlamayı planladığını, bunun için hazırlıklara başladıklarını vurguladı.

Otel ve restoran işletmecileri rağbet gösteriyor

Otel ve restoran işletmelerinin de süsleme için alışveriş yaptığını dile getiren Öztürk, özellikle yabancıların süsleme için hediyelik eşya mağazalarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Fiyatları verdi

Süsleme için alışveriş yapanların en çok tercih ettiği 150 santimetre boyundaki yapay çam ağacının 575 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

180 santimetre uzunluğundaki yapay çam ağacı 1500, 210 santimetre uzunluğundaki ağaçlar 2 bin 250 lira, 3 metre boyundaki 6 bin liradan satılıyor. Tercihe göre 9 bin liraya kadar yükselen yılbaşı ağacı bulunuyor. Yılbaşı ağacı süslemelerinde genellikle kullanılan 12'li çan 50 lira, 4'lü melek 75 lira, 4'lü süs çizme 125 lirayken, 6'lı top 55, 6'lı fiyonk 60 lira, ağaç tepeliği 45 lira, LED ışık 100 liradan satılıyor.

Yılbaşı ağacı süslemenin maliyeti

Yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatında bu sene geçen yıla göre yüzde 50'den fazla artış olduğunu dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 1200 lira ile 22 bin 500 lira arasında değişiyor. Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler. Yeni yılı evde karşılayacak olanlar, bütçe ve zevklerine göre hazırlığını yapıyor.

Noel Baba sakalı en çok satılan ürünlerden

Charlotte Öztürk, Noel baba kostümü, sakalı ve şapkasının yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

En çok satılan Noel Baba şapkası geçen yıl 15 liraydı. Bu sene ise 60 lira oldu. Çocuklar için Noel Baba kostümleri 375 lira. Büyükler için kostüm fiyatı da arttı. Geçen sene kostüm 350 liraydı, bu sene 650 lira oldu. Noel Baba sakalı en çok satılan ürünlerden. Geçen sene fiyatı 40 liraydı, bu sene 50 liradan satılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)