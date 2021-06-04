Evdeki karıncalardan kurtulmanın doğal yolları

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcaklardan kaçan karıncalar evinizi istila edebilir. Karıncalara zarar vermeden kurtulmanın yolları ise çok basit. İşte karıncalar için doğal çözümler...

Karıncalar, gerek yemek gerek su ihtiyaçlarını karşılamak için yaz aylarında evleri istila edebilirler.

O mini mini, o çalışkan karıncaların kıyıdan köşeden gelip bir şekilde mutfağa dalmasından, açıkta bıraktığınız yiyeceklerin etrafına toplanıp kış hazırlığı için telaşla koşuşturmaya başlamasından şikayetçi olmayan yoktur.

Aynı zamanda onlara zarar da vermek istemeyiz. Karıncalara zarar vermeden onları uzaklaştırabilecek tüm yöntemleri bu haberde sizler için derledik!

KARINCALARDAN KURTULMAK İÇİN:

Öncelikle ilk önerimiz, Mutfağınızda açık bir şekilde yemek bırakmamaya özen göstermeniz. Karıncalar çok gelişmiş koku alma özelliklerine sahiptirler. Masanızın veya tezgahınızın üzerinde bıraktığınız yemeklerin kokusunu rahatlıkla takip edip gelebilirler. Bu sebeple yiyeceklerinizi buzdolabında tutmaya özen gösterin.

BEBEK PUDRASI

Evinizde, özellikle pencereler ve kapı altları gibi karıncaların kolayca giriş yapabileceği delik ya da çatlakları da onarmalısınız, Banyodaki su giderini de kapatmanız, hem karıncalardan hem diğer böceklerden evinizi koruyacaktır.

Karıncalar, yollarını kaybetmemek için geçtikleri yerlere bir salgı bırakırlar. Eğer siz bu koku izini ortadan kaldırmazsanız sürünün geri kalanı da aynı yolu takip edip evinize gireceklerdir.

Karıncaların yollarına bebek pudrası serperseniz karıncaların koku duyularını köreltmiş olursunuz.

SİRKE

Evde kimyasallardan uzak bir şekilde temizlik yapmak için sık sık başvurulan o sirke, karıncalardan kurtulmanın da en kesin ve temiz yollarından. Sirkeli su hazırlayın ve karıncaların uzun ince şeritler halinde giriş yaptığı alanlara bu suyu ister püskürterek isterseniz de bir bez yardımıyla sürün.

Karıncalar, sirkenin kokusunu alınca bir daha gelmek istemeyecekler, böylece siz de onlara hiç zarar vermeden onlardan kurtulmuş olacaksınız.

Dilerseniz hazır sirkeli su yapmışken içine biraz da taze sıkılmış limon suyu ilave ederek karışımı güçlendirebilir, hatta hazırladığınız suyun kalanıyla mutfağı da şöyle bir güzel temizleyebilirsiniz.

ACI BİBER

Acı biber de keskin aroması nedeniyle karıncaların sevmediği bir "kurtarıcı".

Eğer siz de evinizi dönem dönem basan karıncalardan şikayetçiyseniz bir tencerenin içine bolca su koyup içine acı biber atın (tercihen Arnavut biberi). Ardından suyu bir güzel kaynatın.

İyice kaynayan ve acı biberin aromasını içine hapseden suyu alıp biraz ılıştırdıktan sonra yine diğer yöntemlerde olduğu gibi karıncaların istila ettiği alanlara bir bez yardımıyla sürün ya da bir sprey şişesine koyarak püskürtün. İşte bu kadar.

TARÇIN

Karıncaların mutfağı basmasını engellemek için kullanabileceğiniz en etkili yöntemlerden biri tarçındır.

Tarçının kokusundan pek hoşlanmayan, bu nedenle de tarçın kokusunu aldıkları yerlerden uzak duran karıncaları toz, ya da çubuk tarçın kullanarak, hatta tarçın yağından faydalanarak evinizden, mutfağınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

Eğer karıncaların evinize nerelerden giriş yaptığını biliyorsunuz, tam o noktalara çubuk tarçınlar bırakabilirsiniz. Pencere ya da kapıların yakınına bırakacağınız çubuk tarçınlar karıncaları uzaklaştırmaya yetecektir.

Ancak "kocaman çubuk tarçınları bunun için ziyan edemem" derseniz, daha ekonomik bir yöntem var, sprey şişenin içine toz tarçın ve tarçın yağı ekleyerek bu karışımı karıncaların geldikleri yere sıkarak onları uzaklaştırabilirsiniz.

NANE YAĞI

Karıncaların yollarını kaybetmemek için bıraktıkları o özel kalıntıların kokusunu silip süpürebilen nane yağı da onların evinizden uzaklaşmasını sağlayacak.

Bir sprey şişesine su doldurun ve içine 10-15 damla kadar nane yağı damlatın. Ardından bu suyu karıncaların gelip geçtiği alanlara püskürtün. Eğer mutfağınızın neredeyse her yerinden karınca çıkar hale geldiyse daha etkili sonuç almak için derince bir tencerede su kaynatın ve içine bolca nane yağı ekleyip buharlaşmasını bekleyin.

Nane yağı kokusu tüm mutfağınızı sarsın, karıncalar da yavaşça uzaklaşsın.

DEFNE YAPRAĞI

Böcek ilaçlarının içine konulan defne yaprakları ise başka bir karınca kovucudur. Son yıllarda böcek ilaçlarının içine konulan defne yaprakları, karıncalar için keskin olan kokusu ile karıncaların koku duyularını köreltir.

TEBEŞİR

Epey garip gelebilir ama karıncaların çıktığı yerin tebeşirle çizilmesi de karıncaları uzaklaştırmak için bir yöntem olarak tavsiye edilmiş.

ÇAMAŞIR SUYU

Evinizde çamaşır suyu kullanıyorsanız, Çamaşır suyu ile karıncaların gezdiği yerleri silerseniz karıncaların yollarını kaybetmelerini sağlarsınız.