Evdeki rutubeti yok edecek çözümler: Kedi kumu, hardal, kahve...

Mis gibi yıkayıp dolabınıza koyduğunuz kıyafetlerinizi rutubet kokusundan giyemiyorsanız, sorunu kökten çözme vakti gelmiş demektir. İşte evdeki rutubetten kurtulmak için X garantili çözüm.

Kıyafet dolabınızdan yayılan garip bir koku, duvar dibinde oluşan kirlilik, kabarmalar, dökülmeler, zamanla başlayan öksürüki nefes darlığı: İşte rutubet kabusu

Rutubet kelimesi su ve buharının neme dönüşmesi demektir. Özellik ile kış aylarının gelmesi ile birlikte ortaya çıkan evdeki rutubet nasıl giderilir sorusuna yanıt aramaya başlayan ev sahipleri de bu durumdan oldukça muzdarip...

Soğuk havalarda yağmakta olan yağmurun evin bulunduğu binanın duvarlarına zarar vermesinden sonra ortaya çıkan bu rutubet kokusunun rahatsız edici etkisinden kurtulmak ve sağlığınızı korumak için bu kokudan kurtulmak en doğru yol olacaktır.

Rutubeti önlemek için aslında önce oluşmasına neden olan faktörleri ortadan kaldırmak gerekir.

RUTUBET NEDEN OLUR?

Rutubetin ana nedeni evin içerisinde oluşan su buharının dışarı çıkamamasıdır. Bu su buharı zamanla tavanlarda ya da evin duvarlarında birikir. Biriken bu nem, bakterilerin üremesi için uygun bir zemin oluşturur.

Evdeki rutubet nasıl gider, rutubet nasıl önlenir gibi soruların cevabı aslında burada saklıdır.

En başta, bir kısmı ya da tamamı toprak altına gömülü evler yapılırken izalasyona önem verilmemesi, rutube sorununun temel nedenidir.

Çatıya yakın evler için de, çatının izalasyonunun iyi yapılmaması, çatıda çatlakların olmasında kaynaklı su sızıntıları, çatıdaki olukların tıkanması sonucu dış cepheye su sızdırması gibi problemler de rutubet problemini ortaya çıkaran etkenlerdir.

EVDEKİ RUTUBETTEN KURTULMA YOLLARI

Rutubetli bir evde oturmak zorundaysanız rutubete çözüm, evdeki rutubet nasıl giderilir, rutubeti ne önler, evdeki rutubet nasıl gider noktasında önerebileceğimiz bazı ipuçları var.

KAHVE VE HARDAL KARIŞIMI

Bir çorba kaşığı kahve telvesini yine bir çorba kaşığı hardal ile birlikte karıştırarak rutubetin bulunduğu yere dikkatli bir şekilde sürmeniz gerekiyor. Bu karışım ile birlikte iyice ovduğunuz duvar birkaç işlemden sonra düzelmeye başlayacaktır.

Bu işlemi düzenli aralıklarla yaptığınız zaman evde bulunan rutubet kokusunun giderek geçtiğini göreceksiniz. Eğer hardal kokusu sizi rahatsız ediyorsa, sadece kahve kullanabilirsiniz.

ÇİÇEKLERE VEDA

Rutubet kokusuna çözüm önerileri olarak sunulan bir başka seçenek de rutubetin oluşmasından korktuğunuz duvarın bulunduğu odada kesinlik ile çiçek bulundurmamanızdır. Zira çiçekler odada yer alan bütün nemi arttırdığı gibi bu durum da aynı zamanda rutubet kokusunu arttırmaya başlar.

ETKİLİ BİR ÇÖZÜM: KEDİ KUMU

Rutubetin bulunduğu yere koyacağınız kedi kumu nemi hızlı bir şekilde kendisine çekecektir. Bundan dolayı gözden uzak bir yerde kedi kumu koymanız rutubet sorununu kolay bir şekilde çözecektir.

CAMSİL VE ÇAMAŞIR SUYU

Çamaşır suyu ve camsil karışımını denediniz mi? Bir miktar çamaşır suyunu cam silin içine ekleyip rutubetli bölgeye sıkın. Yaptığımız bu işlem hem rutubetin azalmasına hemde kokunun gitmesine yardımcı olacaktır.

KAYA TUZU LAMBASI

Stres, yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunları çözdüğü söylenen, bu nedenle de son yıllarda bir hayli popüler olan isimlerden kaya tuzu lambası, fazla nemle de baş etmeyi biliyor, bu sayede de rutubetten kurtulmanın en ilginç yöntemleri arasında kendine yer buluyor.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı, rutubetin neden olduğu leke ve kokuları gidermek için kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Bir sprey şişesinin içine su doldurun. Suyun üzerine 10 damla çay ağacı yağı ekleyin. Rutubetli bölgelere bu karışımı sıkın ve 30 dakika bekletin. Daha sonra rutubet kokusunun ve lekelerin azaldığını görebilirsiniz.

UNUTMAYIN:

Ev içinde çamaşır kurutmak, rutubet problemini ortaya çıkarır. Bu nedenle ev içerisinde çamaşırlarınızı kurutmamanız, rutubet nasıl önlenir konusunda alabileceğiniz ilk önlemlerden biridir.

Rutubetin yoğun olduğu odalarınızdaki pencerelere havalandırma ızgaraları taktırabilirsiniz. Özellikle evinizin banyo, tuvalet, mutfak gibi yoğun nem üretiminin olduğu yerlerde ufak da olsa bir pencerenin sürekli açık kalması rutubete çözüm konusunda oldukça faydalı olacaktır.

Duvarlarınızın iyi havalanması için mutlaka duvar ile dolap, vitrin, çekyat, komodin gibi eşyalarınız arasında en az iki santimlik boşluklar bırakmanız gereklidir.

Evdeki rutubet nasıl önlenir, rutubeti ne önler konusunda alabileceğiniz en kesin önlem yalıtım yaptırmaktır.

Boya tercihinizi anti-küf seçeneğinden yana kullanın.