Evden Eve Şehir İçi Profesyonel Nakliyat Hizmetleri Destan Nakliyat ile Güvende

Herhangi bir nedenden dolayı taşınmayı planlıyorsanız profesyonel evden eve nakliyat hizmetlerini kullanmalısınız.

Eşyalarınızın daha güvenilir ve hızlı şekilde taşınması için, nakliye hizmetlerini profesyonel şekilde veren nakliye firmalarından yararlanılır. Binada üst katta oturuyorsanız ve yine üst katta bir daireye taşınıyorsanız, asansörlü evden eve nakliyat hizmetlerimizi denemenizi tavsiye ederiz. Çünkü büyük ve kırılmaya müsait mobilyalarınız, asansörlü araçlarla çok daha kolay ve pratik şekilde taşınır.

Asansörlü Nakliyat Avantajları Nelerdir?

Mobilya asansörü ya da diğer adıyla asansörlü nakliyat hizmetlerimizden yararlanırken, ihtiyacınız olan asansörlerimizden yararlanabilirsiniz. Firmamızdan taşınma ihtiyaçlarınız için mobilya asansörü kiralamak oldukça kolaydır.

Düşük maliyetleri olan top-lift merdiven asansör kurulumu kolaylıkla gerçekleştirilir.

250 kiloya kadar olan yükleri rahatlıkla taşır.

Asansör kabini açılabildiği için, daha fazla eşya taşıma olanağı sağlanır.

Bir kamyon şasisi üzerine inşa edilebilirken, dış mekân asansörleri, ağır yükleri 55 metreye kadar kaldırma özelliğine sahiptir.

Bir mobilya asansörü sayesinde hareketlerimiz çok daha yumuşak, daha hızlı ve daha az stresle taşıma işlemlerini gerçekleştirecek düzeye gelir. İhtiyaçlarınıza uygun asansör araçlarımızla hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Asansörlü Nakliyat Ne Kadar Sürede Gerçekleştirilir?

İster yüksek katlı binalardan ister daha az kat sayısına sahip olan binalardan taşınma işlemi gerçekleştirilsin, taşınma her zaman daha zorlu ve çoğu zaman çok yavaş ilerleyen hizmetlerden oluşur.

Ancak zamanla teknolojinin gelişmesiyle birlikte eşyalar çok daha hızlı ve pratik şekilde en fazla 1-2 saat içinde taşınır. Bunun için asansörlü araçlar kullanılır. Geleneksel taşınma yöntemlerinin aksine çok daha hızlı ve pratik olan asansörlü taşıma, daha az insan gücünü de beraberinde getirir.

Bunun yanında asansörle ev taşıma hizmetleri, asansörlerin uzunluklarına göre değişir. Çok yüksek binalarda asansörlü taşıma hizmeti almak olanaksızdır. En fazla 20 katlı binalarda ve 45-50 metre yüksekliğe varan binalarda kullanılabilecek şekilde tasarlanmış asansörler bulunur.

Taşınma İçin Mobilya ve Beyaz Eşyalar Nasıl Paketlenir?

Evden eve nakliyat işlemlerinde, eşyaları çizik ve çarpmalara karşı korumak için, paketleme işleminin doğru yapılması gerekir. Tüm nakliye şirketleri, eşyaların taşınmasından önce, paketleme işlemlerini yapar. Ancak çoğu zaman müşteri kendi paketlemeyi tercih eder.

Ancak özensiz yapılan paketlemeler, taşınma sırasında birçok sorunu da beraberinde getirir. Bu durumlardan kaçınmak için, mobilya ve beyaz eşyaların paketlenmesi sırasında bazı noktalara dikkat edilir.

Ankara evden eve nakliyat firmamız, özenli şekilde paketleme işlemlerini gerçekleştirir. Nakliyat battaniyesi, streç, Kraft kâğıt, balonlu naylon gibi eşyaları paketleme ürünleriyle güzelce sarılır ve taşınmaya hazır hale getirilir.

Mobilyaların kapakları, çekmeceleri ve ayakları sökülür ve ayrı ayrı paketlenir. Kirlenmesi daha kolay olan mobilyalar, paketlenmeden önce streçle sarılarak, paketlenmeye hazır hale getirilir.

Asansörlü Evden Eve Nakliyat Fiyatlandırması Nasıl Yapılır?

Tüm nakliye firmalarının sunduğu hizmetler içinde mobilya ve beyaz eşyaların paketlenme hizmeti de dahil fiyat sunulur. Paketlemeyi müşterin yapması durumunda, çok fazla bir indirme olmasa da cüzi bir miktar indirim olur.

Ankara asansörlü nakliyat hizmetlerimizden yararlanırken, en uygun fiyatlandırma ile karşı karşıya kalırsınız. Kullanılacak insan gücü ve kullanılacak asansör çeşidi fiyatlandırmaya etki eder.

Bunun yanında eşyaların paketlenmesi, eşyaların sayısı, nereden nereye taşınacağı gibi birçok unsur, nakliye fiyatlandırmasında rol oynar.

Asansörlü Taşımada Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ev taşıma işlemlerinde dar merdivenler ya da yüksek katlı olan binalardan eşyaları taşımak oldukça zorlayıcıdır. Apartman asansörü de yük asansörü olmadığı sürece kullanmak çoğunlukla yasaktır.

Böyle bir durumda asansörlü evden eve nakliyat hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Asansörle taşınma işlemleri sırasında çatı katı, balkon ya da pencere kullanılır.

Pencerelerin tavandan tabana kadar olması, asansörlü taşımayı olanaksız kılar.

Bina çevresinde elektrik tellerinin bulunması, taşımayı zorlaştırır.

Asansörlü taşıma için binanın ön ya da yan cephesinin uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Asansör araçlarının kullanıma uygun olması için, bu kriterlerin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu yüzden firmamızın uzman ekibi tarafından yer keşfi yapılır. Bina cephelerinin asansörlü taşımaya uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Çevresel koşulların da uygun şartlarda olması durumunda, profesyonel hizmetlerimizden, kaliteli şekilde yararlanabilirsiniz.

Neden Asansörlü Nakliyat Tercih Edilmelidir?

Yüksek binalar sahip siteler, yüksek katlı binalar, taşınmayı en zor hale getiren yapılardır. Bina asansörlerinin taşıma için kullanılamaması, bina merdivenlerinin çok dar olmasından dolayı, eşyaların zarar görmesi, asansörlü nakliyat hizmetleri tercih edilir.

Normal nakliye hizmetlerinin 5-6 saati bulduğu taşıma işlemlerinde, asansörlü hizmet alındığında, taşıma işlemleri 1-2 saatte gerçekleştirilir.

Çevreyi rahatsız etmeden ve bina asansörlerine ve eşyalara zarar vermeden taşınmanın en kolay yoludur.

Çok fazla insan gücüne gerek kalmadan, hidrolik sistemler sayesinde ray sistemi üzerinde eşyalar rahatlıkla taşınır.

Asansör kabininin normal kapalı hali dikdörtgen ve derindir. Ancak kenarlarından açıldığında, asansör kabini daha da genişler ve çok daha fazla eşyanın taşınmasına olanak tanır. Neredeyse tek seferde küçük ev eşyaları taşınırken, beyaz eşyalar da 1-2 seferde tamamı taşınabilir.

Ankara Evden Eve Nakliyat Firması Nasıl Seçilir?

Destan Nakliyat Ev taşımak başlı başına bir iştir ve doğru yapılmadığında oldukça zorlayıcıdır. Bu yüzden daha profesyonel çalışan nakliyat firmalarından yardım alınır. Ankara ve çevresinde nakliye hizmeti veren Ankara evden eve nakliyat firmamızdan, profesyonel destek alabilirsiniz.

Destan Nakliyat Ev taşımasında kullanılan asansör farklı çeşitlere sahiptir. Asansörler, taşıyabilecekleri ağırlığa ya da çıkabilecekleri yüksekliğe göre kullanılır. En fazla 50 metreye çıkan ve 20 katlı binalara çıkabilen asansör araçları bulunur.

Nakliyat firmamızı seçmeniz için birkaç neden;

Müşteri memnuniyetinin olduğu, güvenilir referanslara sahiptir.

Tüm hizmetlerimiz yasal olarak gerçekleştirilir.

Firmamızda hizmet veren elemanlarımız, konusunda uzman ve deneyimli kişilerden seçilir.

Bir taşınma işleminin nasıl olması gerektiği, paketlemenin nasıl yapılacağı, eşyaların nasıl taşınacağı gibi taşıma faaliyetleri konusunda eğitimli elemanlar ile hizmet verilir.

Fiyat politikasında oynaklık yaşatan firmalardan olmadığımız gibi; hizmetlerimiz yaptığımız işlemler üzerinden gerçekleştirilir.

Bunun yanında taşınma hizmeti için tercih edeceğiniz firmanın; evin yüksekliği ve eşyaların ağırlığına uygun asansör araçlarının bulunması gerekir. Bununla birlikte asansör aracını kullanacak operatörlerin, konusunda uzman ve deneyimli olması da taşıma işlemleri sırasında, eşyaların zarar görmesini engellemesi açısından önemlidir.

Asansörlü Nakliye Hizmeti Almak Güvenli midir?

Destan Nakliyat Ev taşıma işlemlerinde kullanılan ve mobilya asansörü ya da dış asansör olarak adlandırılan asansör araçları, farklı riskleri taşır. Bu yüzden asansör araçları kullanan operatörlerin konusunda uzman ve deneyimli olması hem iş güvenliği hem de eşyaların güvenliği açısından önemlidir.

Asansör araçlarını kullanan operatörlerin lisanslı ve deneyimli olmalarının yanında, asansör araçlarının da muayenesinin düzenli olarak yaptırılması önemli bir unsurdur. Asansörlerin düzenli olarak bakımlarının yaptırılması önemli olurken, periyodik bakımlarının yaptırılmadığı asansörlü araçlar hem eşyalar hem de iş güvenliği açısından büyük risk taşır.

Ankara asansörlü nakliyat hizmetlerimizi gerçekleştirirken, tüm güvenlik önlemlerini alırız. Asansör makinesinin kurulacağı zeminin sağlam olup olmadığına bakar ve havanın rüzgârlı ya da rüzgârsız olmasına göre kontrollerimizi gerçekleştiririz.

Tüm çevresel unsurlar tespit edilip herhangi bir olumsuz olmaması için incelemeler gerçekleştirildikten sonra, bina ve asansörlü araç arasında herhangi bir sorun yaşanmıyorsa, güvenli şekilde asansörlü taşıma işlemlerini gerçekleştiririz.

https://destannakliyat.com.tr/