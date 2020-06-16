Evden spor yapmaya hazır mısın?

Evde otururken de hem spor yapıp hem bedenimizi, zihnimizi dinç tutabilmek artık mümkün.

Dünyayı saran pandemi döneminde, kendimizi, sevdiklerimizi hatta aynı yaşam alanını paylaştığımız insanları koronavirüsten korumak için evlere kapandık. Evinizin konforundan ayrılmadan, profesyonel eğitmenler ile beraber spor keyfini yaşayabileceksiniz.

Evdenspor.com olarak biz ne sağlıyoruz? Türkiye’nin her yerinden kendi alanında uzmanlaşmış eğitmenler ile sizleri buluşturuyoruz. Sizlere sunduğumuz filtreleme seçeneği ile ‘seviyeyi, antrenman türünü, hedefinizi, eğitmeni’ kendi tercihinize göre belirleyebiliyorsunuz. Daha sonra sizi eğitmeniniz ile online olarak buluşturuyoruz.

Evde olduğumuz şu günlerde zamanımızı verimli geçirmek ve biraz da olsun stresimizi azaltmak için sizleri evde spor yapmaya davet ediyoruz. Evde de spor yaparak bedenimizi, ruhumuzu koruyabiliriz.

Unutmayalım; sağlıklı, mutlu, huzurlu ve uzun bir hayat sürmek için spor yapmak mutlaka şart.

Evdenspor.com ailesi olarak Sağlıklı ve sporlu günler geçirmenizi dileriz.