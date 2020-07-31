Evi yanan Bülbül Nine'ye, komşuları sahip çıktı

Erzurum'da tek başına yaşayan Bülbül Yalçın, eşinden kalan emekli maaşı ile geçiniyor.

Erzurum'un Olur ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Yalçın'ın evi yandı.

23 Temmuz'da Aşağı Karacasu Köyü'nde meydana gelen olayda güneş enerji sisteminin patlaması sonucu akan suların oluşturduğu şaselerden çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Komşularının yardımıyla eski bir evi tadilat eden Bülbül Yalçın, yangından kurtarılan birkaç parça eşya ile buraya sığındı.

"EŞİMDEN KALAN MAAŞ İLE GEÇİNİYORUM"

Bülbül Yalçın, "15 yıl önce eşimi kaybettim. 4 çocuğum evlenince tek kaldım. Eşimden kalan emekli maaşı ile geçiniyorum. Evim ve eşyalarımın büyük bir kısmı yandı. Çok çaresiz kaldım. Evin çatısını yaptırmak istesem dünyanın parası. Evin içerisindeki elektrik tesisatı da yandı. Yetkililerden yardım istiyorum." diye konuştu.

"ANNEMİZ TEK YAŞIYOR"

Yangın haberini alır almaz Ankara'dan annesinin yanına gelen kızı Kadriye Kılıç ise, "Annemiz burada tek başına yaşıyor. Ayaklarından da rahatsız. Sağ olsun komşularımız kurtarabildikleri eşyalarını buraya getirmiş." dedi.