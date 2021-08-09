Evia (Eğriboz) Adası nerede? Yunanistan Evia Adası konumu...

Orman yangınının kontrolden çıktığı Yunanistan'ın Evia Adası, alevlere teslim durumda... Eğriboz adıyla da bilinen Evia adası nerede merak ediliyor. İşte Evia Adası konumu ve bilgiler...

Yunanistan'da orman yangınları 7. gününe girdi. Zarar gören ormanlık alanların 650 bin dönümden fazla olacağı belirtiliyor. Yangınların ormanlık alanlara en çok zarar verdiği yer ise Evia (Eğriboz) Adası.

Girit'ten sonraki en büyük ve meşhur ada olan Evia, tatilcilerin de uğrak yerleri arasında.

Alevlere teslim olan adada yaşayanların tahliye edildiği bildirildi. Evia Adası nerede sorusu ise merak konusu oldu.

Peki Eğriboz olarak da bilinen Evia Adası nerede? İşte harita konumu ve detaylar...

EVİA ADASI YANIYOR

Yunanistan da günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangının en şiddetli seyrettiği yerlerden birisi de ülkenin ikinci büyük adası konumunda olan Eğribozd, diğer adıyla Evia...

Ülkenin en büyük ikinci adasında çıkan yangınlara 17 uçak ve helikopter ile müdahale ediliyor, fakat alevler kontrol altına alınamıyor.

Yangın nedeniyle evler küle dönüp alevler yerleşim alanlarını tehdit edince, ada sakinleri ve yakın bölgelerdekilerin tahliyesine başlandı.

Evia'daki yangına karadan ise yaklaşık 260 Yunan itfaiyeci ve 89 araç ile Ukrayna ve Romanya'dan 200'ün üzerinde itfaiyeci müdahale ediyor.

EVİA ADASI NEREDE?

Yunanistan’ın Akdenizdeki İkinci İncisi Evia Adası, Türkiye’deki adıyla Eğriboz Adası, Yunanistan’ın Akdeniz’deki Girit’ten sonra ikinci en büyük adasıdır. Evia Adası yüz ölçümü 3.684 kilometrekare’dir. Eğriboz Adası nüfusu: 218.302’dir.

Evia Adasını Yunanistan’dan ayıran boğaz Eğriboz Boğazıdır.

Evia Adasının ismi Türkiye’de bu boğaz nedeniyle Eğriboz Adası olarak bilinir. Eğriboz boğazı gayet dar bir boğazdır. Bu nedenle Yunanistan anakarasından tamamen kopuk bir ada olmadığı da söylenmektedir. bu sebeple olacak ki, Eğriboz Adası Osmanlı dönemindeki zamanlarda, Osmanlı hakimiyetinde iken, Osmanlı devleti tarafından deniz üssü olarak kullanılmıştır.

Eşsiz doğa harikası turkuaz deniz kıyıları ile tatilcilerin vazgeçilmezi durumundadır.

Evia Adasına Yunanistan’ın başkenti Atina’dan kolayca ulaşılabilmektedir.

EVİA ADASI HARİTA KONUMU