Evinde 60 yılan besliyor: Amacım onları ölümden kurtarmak

Irak'ın Duhok kentinde 38 yıldır yılan yakalayan ve ailesiyle birlikte yaşadığı evinde farklı türlerde 60 yılan besleyen Abdulsettar Emin, "Amacım yılanları ölümden kurtarmak" dedi.

Irak'ta Duhok'un Şeyhan ilçesinde yaşayan Abdulsettar Emin'in, yıllardır yılanlara olan tutkusu nedeniyle çevresindeki kişiler de yılan gördüklerinde mutlaka ona haber veriyor.

Emin'in beslediği yılanlardan dolayı birçok kişi fotoğraf çektirmek için evini ziyaret ediyor.

Yılan beslemeyi çocuklarına da öğreten Emin, yılanlara olan tutkusu, yılan türleri ve yaşantısına ilişkin AA muhabirine konuştu.

"Nerde yılan görülse bana haber veriyorlar"

Emin, 1984 yılından bu yana yılan yakaladığını belirterek, "Yılanları bir süre yanımda tutuyor, sonra bırakıyordum. Evlenince ve çoluk çocuğa karışınca evde beslemeye başladım." dedi.

Irak'taki adam evinde 60 yılan besliyor VİDEO



Evinde 60 yılan besliyor

Evinde 60 yılan bulunduğunu, tüm ailesinin yılanlarla iç içe yaşadığını ve onları beslediğini aktaran Emin, çocuklarına da yılanlarla yaşamayı ve onlardan korkmamayı öğrettiğini söyledi.

Emin, evinde 3 tür yılan beslediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar siyah yılan, kör yılan ve şah yılan dediğimiz türler. Yılanların en tehlikelisi kör yılandır. Mecbur kalmadıkça o türleri yakalamıyorum. Siyah yılanın ise bir tehlikesi yok. Nerde yılan görülse bana haber veriyorlar ben de gidip yakalıyorum ve eve getiriyorum."

Emin, yılanların ömrünün derilerinden, türlerinin ise kafalarından anlaşıldığını dile getirerek, yılanın karın bölgesinin kırmızı değilse erkek olduğunu, erkeğin baş bölgesinin ise daha büyük oduğunu vurguladı.

"İnsan saldırmayınca yılan ısırmaz"

İnsan saldırmadıkça yılanın ısırmayacağını söyleyen Emin, "Yılan çoğu zaman saldırmak zorunda kalmamak için kendini saklıyor, çünkü ısırdığında zehrini boşaltıyor ve yeniden enerji için zehre ihtiyaç duyuyor, zehir yılan bedeninde protein gibidir." dedi.

Emin, siyah yılanın hiçbir zararı bulunmadığını ve aksine faydası olduğuna dikkati çekerek, siyah yılanın insanı ısırmadığını, tarladaki fareleri ve zehirli yılanları yediğinin altını çizdi.

Yılanların ocak ayından nisan ayına kadar bir şey yemediklerini söyleyen Emin, başlıca yiyeceklerinin kırmızı et olduğunu ve tavuk etini çok yemediklerini belirtti.

"Amacım yılanları ölümden kurtarmaktır"

Emin, haziran ayının yılanların çiftleşme dönemi olduğuna işaret ederek, "Yaklaşık bir saat süren bu esnada kendilerinden geçiyorlar ve yanından geçseniz sizi fark etmezler. Dişi olan temmuz ayında yumurtlar ve 2 ay içinde de yumurtalar çatlamaya başlar.Amacım yılanları ölümden kurtarmaktır. Biri yılanı öldürmek istediğinde hemen gidip kurtarıyorum." diye konuştu.

Röportaj esnasında yakın bir köyde yılan görüldüğü haberinin gelmesi üzerine Emin, 13 yaşındaki oğluyla birlikte yılanı kısa süre içinde yakaladı.