İzmir'de, terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kızı için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, kızına kavuşabilmek için "Umut" adını verdiği Ankara yürüyüşüne başladı.

Terör mağduru ailelerin, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin aracılığıyla dağa kaçırılan çocukları için eylemleri devam ediyor.

UMUT YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLADI

Diyarbakır'da HDP il binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ileri sürdüğü kızı Gamze Laçin için diğer ailelerle birlikte evlat nöbeti tutmaya başlayan ve ameliyat için geldiği İzmir'de de eylemine devam eden Mehmet Laçin, nöbetinin 742'nci gününde Ankara'ya yürüme kararı aldı.

Laçin, yürüyüşüne "Umut" adını verdi.

Evlat nöbetindeki baba İzmir'den Ankara'ya yürüyecek VİDEO







11 YILLIK HASRET

Konak Meydanı'nda yürüyüşüne başlamadan önce gazetecilere açıklamada bulunan Laçin, kızının yaklaşık 11 yıl önce Kocaeli'de öğrenciyken HDP tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

O tarihte günlerce aradığı kızını HDP Kocaeli İl Binasında bulduğunu dile getiren Laçin, çocuğunu almaya çalıştığı için darbedildiğini vurguladı.

Yaptığı araştırma sonrasında kızını bir itirafçıya teslim ettiklerini öğrendiğini belirten Laçin, kızının İstanbul HDP İl Binasına götürüldüğünü ve 3 ay eğitim aldıktan sonra dağa çıkarılmak üzere Diyarbakır HDP İl Binasına gönderildiğini öğrendiğini söyledi.

"BEN NETİCE ALAMADIM"

O günden sonra evlat acısı yaşadığını, sağlığının bozulduğunu ve uyuyamadığını anlatan Laçin, "Yürekli bir anne 2019 yılında HPD İl Binasının önünde evladını almak için oturma eylemi yaptı ve o anne oradan kalkmadı, evladını aldı. O evladını alınca ben de hedef belli, ben niye evde oturuyorum diye düşündüm. Ben de Diyarbakır'a gittiğimde çevre illerden de terör mağduru anneler eyleme başlamışlardı. Ben de nöbete başladım ve bugün 742'inci günü. Bu 742 gün içinde evet umutla nöbet tuttum çünkü o arada evlatlarına kavuşan anne babalar oldu. Ben netice alamadım." diye konuştu.

Kızına kavuşmak için mücadelesine devam ettiğini vurgulayan Laçin, bu nedenle Ankara'ya yürüme kararı aldığını dile getirdi.

"ÇIĞLIKLAR ATACAĞIM"

Yürüyüşüne "Umut" adını verdiğini kaydeden Laçin, "Yürüdüğüm güzergahlarda çığlıklar atacağım, bütün vatandaşlar duysun, benim çektiğimi görsün. Yürüyüşüm tek amacı kızıma kavuşabilmek. 'Koronavirüs' diyorlar. HDP'nin virüsü bana bulaşmış. Benim aklımda HDP virüsü var, bu koronavirüs aklımdan bile geçmiyor. " dedi.

Laçin, HDP Genel Merkezi önünde evladını alıncaya kadar nöbet tutacağını sözlerine ekledi.

Açıklamasının ardından Laçin, Ankara'ya gitmek üzere yürüyüşüne başladı.