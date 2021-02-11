Evleneceklere Mobilya Düğün Paketi Seçimi

Evlilik hazırlığı yapan çiftlerin ve evindeki mobilyalarını yenilemek isteyen ailelerin en çok zorlandığı konulardan biri mobilya seçimidir.

Her şey dahil mobilya düğün paketleri ile kendi zevkinize ve bütçenize uygun en iyi mobilyalara sahip olabilirsiniz. Uzun yıllar keyifle kullanacağınız düğün paketi modellerini keyifle kullanabilirsiniz.

Mobilyada her yıl yenilikler yapan Evmoda, tasarım çizgisiyle ve iddialı modelleriyle 2021 mobilya koleksiyonu ile müşterilerine kaliteli bir hizmet vermektedir. Mobilya trendlerine uygun modern, klasik, avangard, chester, art deco tarzında düğün paketi modelleri bulabileceğiniz Evmoda Mobilya, 2021 yılında da evlerinize yenilik getirecek.

Koltuk takımı, yatak odası takımı ve yemek odası takımından oluşan her şey dahil mobilya düğün paketlerini bütçenize ve tarzınıza uygun olarak seçebilirsiniz. Düğün paketlerinde bir evin ihtiyacı olan tüm parçaları bulabilirsiniz. Koltuk takımlarında üçlü koltuk, ikili koltuk, berjer seçenekleri vardır, yatak odası takımlarında gardrop, karyola, şifonyer, çamaşırlık, komodin seçenekleri vardır, yemek odalarında konsol, büfe, kitaplık, masa, sandalye, benç, tv ünitesi, sehpa seçenekleri vardır. Seçtiğiniz mobilyaya uygun şık dekorasyon ürünlerini de ayrıca değerlendirebilirsiniz. Evinize istediğiniz takımları toplu düğün paketi olarak aldığınızda daha uygun fiyata da gelecektir.

Mobilya düğün paketlerinde birbirine uyumlu ahşap, ceviz, beyaz veya gri modelleri tercih edebilirsiniz. Uzun yıllar kullanacağınız mobilyalarınızda evinizde görmek istediğiniz tasarımlar her zaman ruhunuza iyi gelecektir. Doğanın eşsiz form ve dokularından ilham alınarak tasarlanan modelleri bulabilirsiniz.

Seçimlerinizle yaşam alanlarınızda keyifle vakit geçirebilirsiniz. 2021 düğün paketi fiyatları ile kampanyalı mobilyaları bulabileceğiniz Evmoda ‘da tarzınıza uygun modeli bulabilirsiniz.

Evmoda Mimarları ile Evini Tasarla

Mobilya seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenlere karar veremeyen çiftler, Evmoda mimarları ile de evlerini dekore edebilir. Ücretsiz yararlanabileceğiniz bu mimar hizmetiyle daha keyifli yaşam alanlarına sahip olabilirsiniz. Evinizi hayal ettiğiniz gibi tasarlayabileceğiniz düğün paketlerini Evmoda mimarları ile seçebilirsiniz. Aynı zamanda mobilyalar sadece şık görünümüne göre değil, fonksiyonel ve kullanışlı olmasına göre de tercih edilmelidir. Kullanışlı mobilyalar her zaman hayatınızı kolaylaştırır ve daha rahat kullanım imkânı sunar.

2021 Koltuk Takımı Trendi ve Modelleri

Koltuk takımı modellerinde de iddialı olan Evmoda Mobilya, salon dekorasyonunda yüzlerce farklı mobilya modelini sizlere sunuyor. 2021 yılında da modern ve şık tasarımdan vazgeçmeyen Evmoda, chester koltuk takımı ve modern koltuk takımlarında yüzlerce oturma grubu seçenekleri sunuyor.

Farklı tarzlarda sevenlere de Art deco koltuk takımı, avangard koltuk takımı, klasik koltuk takımı ve her köşeye yakışacak farklı berjer modellerini de bulabilirsiniz.

Son yılların modası chester koltuklar, metal detaylarla buluşmasıyla oldukça ilgi odağı haline geldi. Yaşam alanlarında konforu arayanlara, ilham veren fikirleriyle ve çarpıcı koltuk takımı modelleriyle farklı bir bakış açısı sunuyor. Koltuk ve kanepe gruplarında dayanıklılığıyla bilinen ahşap ayaklar ya da şıklığıyla bilinen metal ayaklı koltuk takımı da tercih edebilirsiniz. Salonunuzda kullanacağınız diğer dekorasyon ürünlerini de bu detaylara göre tasarlayabilirsiniz.

Koltuk takımı modellerinde kumaş ve renk seçimini hayalinizdeki gibi tercih edebilirsiniz. Keten, nubuk, kadife, deri kumaştaki salon takımlarını renk kartelasından beğendiğiniz kumaş rengi ile sipariş verebilirsiniz. Yataklı veya mekanizmalı koltuk takımları da fonksiyonel yapısıyla yaşam alanlarınıza kullanım kolaylığı sağlayacaktır.

Teknolojinin de gelişmesiyle hayatımızın her alanında artık dijital fonksiyonelli akıllı mobilyalar da evimize girmeye başladı. Masaj sistemli koltuk takımları, usb girişli kanepeler, ses sistemli (hoparlörlü) koltuk takımları tasarım açısından pratik ve kolay kullanım sunan mobilyalar 2021 yılında dikkat çekiyor.

Kampanyalı Koltuk Takımları

Kampanyalı koltuk takımı modelleri arayanları da düşünen Evmoda, birçok segmentte ürünü geniş ürün yelpazesiyle mağazalarında sunmakta. 2021 koltuk takımı fiyatları ile bütçenize en uygun modeli tercih edebilirsiniz.

Gelelim Evmoda ‘nın bizlere sunduğu olanaklara. İstanbul’un 11 farklı noktasında bulunan Evmoda Showroomlarından veya www.evmoda.com.tr web sitesinden düğün paketini veya koltuk takımını seçtikten sonra adresinize kadar nakliye ve kurulum hizmeti alabilirsiniz. Aynı zamanda mobilyalarında 2 yıl garanti hizmeti sunmakta. Böylelikle uzun yıllar kaliteli bir hizmet alınabilir. Evmoda kampanyalı mobilya modelleriyle birlikte kredi kartına taksit imkanı veya elden senetli taksit imkanı ile müşterilerine büyük ödeme kolaylığı sağlıyor.