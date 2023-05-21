Evlenmek isteyen gençten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten istek Türk gençliğine güvendiğini her daim dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı bir buluşmada kahkahalara boğdu. Evlenmek isteyen bir gencin ricasını dinleyen Erdoğan, üstüne bir kez isteme sözü verdi.

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Her zaman dilinde olan gelecekleri için çalıştı, projelerinde de onların talebi doğrultusunda çıtayı arşa çıkardı.

Türkiye'yi onların katkılarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi hamleleriyle tanıştırdıkları da hiçbir zaman hatırlatmadan geçmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o çok sevdiği gençliği ile İstanbul Rami Kütüphanesi'nde buluştu.

Gündeme dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Kahkahalar havada uçuştu

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü 2. sınıf öğrencisi Necati Işık, mikrofonu eline aldı, sonrasında kahkahalar havada uçuştu.

Plastik enjeksiyon firmasında maaşlı olarak çalıştığını belirten Işık, bu bilginin önemli olduğunu ve birazdan kullanacağını söylemesi üzerine Erdoğan, "Yalnız çok fazla kullanma ha." dedi.

Işık da "Tamamdır." diyerek gülümsedi.

Işık, "Bu şarkı burada bitmez" albümünü çok sevdiğini, telefondan dinlediğini belirterek, "Tabii sizin favoriniz 'Zindandan Mehmed'e mektup' onu biliyorum, kimseye vermiyormuşsunuz." ifadesini kullandı.

"Duygulu yer" dedi, sözü evlilik paketine getirdi

Erdoğan, bunun üzerine "Hepsi de favorim. Çünkü 10 şiir, onları bayağı seçerek yaptık. Cezaevine girmeden önce onu yapmıştık. Yani o şiirlerin hepsi hakikaten severek, inanarak okuduğum şiirlerdi ve hala da severim. Burada da tabii 'Zindandan Mehmed'e mektup' benim favorilerimden bir tanesi. Çünkü Üstad'ın şiiri olur da favori olmaz mı?" diye konuştu.

Albümden "Sana, bana, vatanıma, ülkemin insanlarına dair" şiirini sevdiğini söyleyen Işık'a, Erdoğan "O da güzel." dedi.

Işık'ın, Erdem Beyazıt'ın şiirin sonunda "Can kuşum, umudum, canım sevgilim." dediğini hatırlatması üzerine Erdoğan, "Orası çok duygulu." yorumunu yaptı.

Bunun üzerine, "Evet çok duygulu. Ben de duygulu bir yere geleceğim. 150 bin liralık evlilik paketi vaadiniz var, malum. Vadesi de güzel, ödemesiz olması da güzel." diyen Işık'a, Erdoğan "Bekarsın galiba." sorusunu yöneltti.

Kız isteme sözü verdi

Bekar olduğunu söyleyen Işık, "Sayın Cumhurbaşkanım, hayır işlerinde acele etmek lazım. Ben Meclis'teki güvenoyu alındıktan hemen sonra bunun acilen çalışılmasını arz ediyorum. Az önce de dedim ilk başta siz bana desteği verirseniz maaş var, oradan ben devam edeceğim. Bir de bizim müstakbel kayınbaba sizi çok seviyor. Yani onu, bu garibi sevindirir de bir isterseniz." dedi ve Cumhurbaşkanı'ndan sevdiği kızı babasından istemesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sempatik gence "İsteriz be. Gökten ne yağar ki yer kabul etmez." sözleriyle karşılık verdi.

"Hani bir yanlış yapmaz değil mi?" diye soran Erdoğan’a Işık, "Yapmaz efendim. Ordulu, sizi çok seviyor. Karadenizli, ben de Konyalıyım. İki taraf da zaten ziyadesiyle muhabbetli efendim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İnşallah hayrolsun bakalım." dedi.