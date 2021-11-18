Evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu olacak? Evlilik ehliyeti şartları nedir, nereden alınır?

TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda görüşülen 'Evlilik Ehliyeti' önerisi, özellikle evlenmek için gün sayan kişiler tarafından merak ediliyor. Peki evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu olacak?

Kadına yönelik şiddete karşı, milletvekillerinden 'evlilik için ehliyet' önerisi geldi.

TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun da gündeme aldığı dosyada, evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutulması ve kişilerin şiddet geçmişlerinin araştırılarak psikolojik rapor alması gibi maddeler bulunuyor.

Buna göre evlilik öncesi taraflardan kan testi gibi 'psikolojik rapor, sabıka kaydı, şiddet eğilimi olup olmadığına dair belge' istenecek.

Bu noktada, ''Evlilik ehliyeti nedir ve zorunlu mu?'' sorusu, evlenmek üzere olan vatandaşların gündemindeki yerini aldı.

Peki evlilik ehliyeti nedir, zorunlu mu olacak? Evlilik ehliyeti şartları nelerdir, randevu nereden ve nasıl alınır? İşte konuya ilişkin detaylar...

EVLİLİK EHLİYETİ BELGESİ NEDİR?

TBMM'de kadına yönelik şiddete karşı milletvekillerinden evlilik için ehliyet önerisi geldi. Buna göre evlilik öncesi çiftlere rapor verilmesi istenen öneri ile kadına yönelik şiddet önlenmeye çalışılacak.

Nikah başvurusunda bulunan kişilerin evlenmeden önce evliliğe engel bir durumlarının bulunup bulunmadığı, yaş ve medeni hallerinin resmi olarak kanıtlanması için evlenme ehliyeti verilecek. Birçok belge gibi evlenme ehliyeti de nikah başvurusu için gerekli belgeler arasında bulunacak.

Evlenme ehliyetde evlenen kişilerin adı ve soyadı, anne baba adı, doğum tarihi, medeni hali ve evliliğe bir engel bulunup bulunmadığı yazılı olacak. Söz konusu ehliyet ülkemizde bu zamana kadar sadece yabancı uyruklu kişilerden isteniyordu. Yeni evlilik sisteminde ise Türk vatandaşlarının bu bilgileri sistemde gözükecek.

EVLİLİK EHLİYETİ ZORUNLU MU OLACAK?

Evlilik ehliyetinin zorunlu olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmadı ancak Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan, ''Medeni Kanun Madde 133'e göre, akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.'' şeklinde konuştu.

Sabıka kaydına özgü olarak evlenme yasağı getirilmesi ise temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunması sebebiyle Anayasa'ya aykırı olarak biliniyor.

EVLİLİK EHLİYETİ BELGESİNİ KİMLER ALMALI?

Evlenme kararı alan bazı kişilerin evlenme ehliyetini almaları zorunludur. Kişiler tam kimlik bilgileri ile beraber nüfus açısından evliliğe bir engeli bulunmadığına dair bilgiler nikah başvurusunda belirtilmelidir. Fakat bu belgeyi günümüzde herkesin almasına gerek duyulmamaktadır. Çünkü nüfus kayıt örneği ile beraber evlenme ehliyet belgesi elektronik ortamda otomatik bulunmaktadır.

Fakat ülkemizde yaşayan ve ülkemizde evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin evlenme dosyalarına bu belgeyi koyması gerekir. Eğer ülkelerinden ya da temsilciliklerinden bekarlık belgesi ve doğum belgeleri almışlar ise evlenme ehliyetlerini almalarına gerek kalmamaktadır.

EVLİLİK EHLİYETİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Türk vatandaşlarının evlenme ehliyet belgesi almak istemeleri durumunda bağlı oldukları nüfus müdürlüğünden evlenme ehliyet belgelerini alabilirler. Fakat yabancı uyruklu kişiler için durum biraz farklıdır. Yabancı uyruklular için evlenme ehliyeti belgesini kendi ülkelerinden alabilirler. Bunun dışında o devletin yerel temsilciliklerinde de evlenme ehliyet belgesi almaları mümkündür.

Bunlar dışında ülkemizde yaşayan vatansız, mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünde bulunan kişilerin evlenme ehliyet belgelerini il göç idaresi müdürlüklerince tutulan dosyalardaki kayıtlara göre bu müdürlükler tarafından verilmektedir.