Exxen üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? 2021 Exxen Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?

Exxen üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? 2021 Exxen Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını kaçırmak istemeyen milyonlar, ''Exxen üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? 2021 Exxen Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?'' sorularına yanıt arıyor.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen üzerinden yayınlanacak olması nedeniyle milyonlar, Exxen hakkında araştırmalar yapıyor.

Özellikle bu akşam saat 19.45'te başlayacak olan Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını kaçırmak istemeyen futbolseverler, Exxen üyelik fiyatı ve detayları merak ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçlarını kaçırmak istemeyenler de ''Exxen üyelik fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur? Exxenspor üyelik paketleri ve ücretleri nedir?'' sorularına yanıt aranıyor.

Birbirinden heyecan dolu mücadeleleri naklen izlemek isteyenlerin bu platforma belirli bir ücret karşılığında üye olması gerekiyor. Peki Exxen üyelik ücreti ne kadar, nasıl üye olunur? 2021 Exxen Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir? İşte tüm merak edilenler...

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Exxen'de reklamlı olarak yayınlanan içeriklerin aylık ücreti 9.90 iken, reklamsız olarak yayınlanan içeriklerin ayık ücreti 19.90 TL.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi ise ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek. Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada ad soyad ve e-posta bilgilerinizi yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.