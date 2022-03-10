Exxen'e nasıl üye olunur, UEFA paketi ne kadar? Exxenspor üyelik ücreti 2022

Exxen'e nasıl üye olunur, UEFA paketi ne kadar? Exxenspor üyelik ücreti 2022

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'ya konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılılar, Exxen'e nasıl üye olunur, Exxen UEFA paketi ne kadar sorularına yanıt arıyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, çeyrek final yolunda La Liga'nın dev ekibi Barcelona ile eşleşmişti.

Barcelona - Galatasaray maçı, 10 Mart 2022 Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak ve Camp Nou'da oynanacak.

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği bu zorlu karşılaşma, dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

Bu noktada maçı kaçırmak istemeyen sarı kırmızılı taraftarlar, Exxen üyelik paketleri ve ücretleri hakkında araştırmalarına başladı.

Peki Exxen'e nasıl üye olunur, üyelik işlemleri nasıl yapılır? Exxen'de maç nasıl izlenir, Exxen UEFA paketi ne kadar? İşte 2022 ExxenSpor üyelik paketleri ve ücretleri...

EXXEN NASIL İZLENİR?

Yayın hayatına 1 Ocak 2022 tarihinde başlayan ve Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen dijital yayın platformu Exxen TV üyelik ücreti ve üye olma işlemleri, henüz üyelik başlatmamış kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

Exxen TV üyelik paketleri satın alındıktan sonra akıllı cihazlardan ve bilgisayardan izlenebiliyor. Üyelik işlemini gerçekleştirdikten sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada Ad Soyad, e-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

ExxenSpor'a üye olmanın pek çok yolu var. Eğer bir Exxen üyeliğiniz varsa Mobil uygulama veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.

EXXENSPOR ÜYELİK PAKETİ FİYATLARI

ExxenSpor üyelik paketine SMS ile üye olunabiliyor. Reklamlı üyelikler için “EXXENSPOR”, Reklamsız üyelik için “EXXENSPOR REKLAMSIZ” yazıp 9300'a SMS göndererek üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

ExxenSpor Reklamlı paketi aylık vergiler dahil 59,80TL, ExxenSpor Reklamsız paketi aylık vergiler dahil 69,80TL’dir.

EXXEN ÜCRETSİZ İZLENİR Mİ?

EXXEN üyelik gerektiren bir platform olduğu için burada yayınlanan dizi, film ve maçlar ücretsiz izlenememektedir.

EXXEN HANGİ AKILLI TELEVİZYONLARDAN İZLENİR?

Exxen 2017 ve sonrası modellerdeki Samsung, Webos 4.0 ve üstü versiyonlardaki LG, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level gibi Smart TV'ler'de, Philips ve Sony'nin Android TV özelliği mevcut modellerinde, Apple TV, Mi Stick, Mi Box gibi Android TV özelliğine sahip tüm cihazlarda izlenebiliyor.