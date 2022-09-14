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    Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir?

    Evde bakım maaşı alan vatandaşlar Eylül ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağı hakkında araştırma yapıyorlar.İşte maaşların yatacağı tarih..
    • 14.09.2022 - 10:59
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    Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı başvuru şartları nelerdir?

    Evde bakım maaşları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından her ay hesaplara yatırılmaktadır.Eylül ayı evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı araştırılmaya başlandı.

    Hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenen vatandaşlar  "Evde bakım maaşları yattı mı", Evde bakım maaşları ne zaman yatacak?" sorularına cevap arıyor.

    Evde bakım maaşları 15 Eylül itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

    Ayrıca merak edilen bir diğer konu ise evde bakım maaşları yatan iller listesinin belli olup olmadığı idi. Evde bakım maaşı yatan iller listesine 15 Eylül tarihinden itibaren erişilebilecek.

    Evde bakım maaşı başvurusu şartları

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki şartları karşılayabiliyor olmanız gerekmektedir.

    - Gelir kriterlerinin uygun olması,

    - Bakıma muhtaçlık kriteri,

    - Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu


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