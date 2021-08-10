Eylül ayı kritiği: Tekrar kapanma olacak mı? Yasaklar geri mi geliyor?

Koronavirüs vakalarındaki artış ile birlikte Eylül ayında okullarda yüz yüze eğitim hazırlığı nedeniyle yeniden alınacak tedbirler masada. Peki tekrar kapanma olacak mı? Yasaklar geri mi geliyor?

Pandemi nedeniyle birçok kez tam kapanma uygulaması, sokağa çıkma kısıtlamaları ve mekanların kapatılması gibi tedbirler alındı.

Aşılama ile birlikte azalan vakaların akabinde normalleşme kararları uygulanırken, bayram ve turizm sezonları ile artan hareketlilik vakalara da yansıdı.

Eylül ayı için yüz yüze eğitime hazırlanan öğrenciler için MEB kesin kararını verdi. "Okulların açılmasında kararlıyız" açıklamasının ardından vakaların seyri de bu noktada önem taşıyor.

Bu nedenle Eylül ayında yeni tedbirler Kabine ve Bilim Kurulu'nun masasında yerini alacak.

Vatandaşların en merak ettiği konu ise yasaklar... Yasaklar geri mi geliyor?, Yeniden kapanma olacak mı? soruları araştırılıyor. İşte Eylül ayında alınması öngörülen tedbirler..

EYLÜL'DE YASAKLAR GERİ Mİ GELECEK?

Bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı, Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınları sonrası ertelendi. Önümüzdeki günlerde toplanacak Kabine'nin gündeminde salgına karşı alınacak yeni tedbirler olacak. .

Okulların açılacağı Eylül ayının ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan tedbirler masada.

Buna göre sonbaharda yeni kısıtlamalar veya sokak yasakları düşünülmüyor, ancak kapalı mekanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu, aşılı-aşısız ayrımı gibi uygulamalar tartışılıyor.

SOSYAL MEKANLARDA PCR TEST ZORUNLULUĞU

Son günlerde en çok tartışılan konulardan birisi aşı zorunluluğu. 78 milyonu aşkın vatandaş aşı yaptırırken, koronavirüs nedeniyle yoğum bakıma alınan hastaların büyük kısmı aşı yaptırmayanlardan oluşuyor.

Kamuoyunda aşı yaptırmayanlara kısıtlamalar uygulanması isteği söz konusu. Aşı zorunluluğu için henüz kesin bir karar verilmedi ancak 3 milyon 300 bin kamu çalışanının kapalı mekan çalışma düzenine geçişi sonrasında uygulanacak kurallar da ayrıca belirlenecek.

Sosyal mekanlarda olduğu gibi bu çalışanlar için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı ifade ediliyor.