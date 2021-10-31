EYT yasası çıkıyor mu, son durum nedir? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 5 formül

EYT yasası çıkıyor mu, son durum nedir? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 5 formül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emeklilikte Yaşa Takılanlar için verdiği talimatın ardından kollar sıvandı ve EYT'de 5 formül öne çıktı. Peki EYT yasası çıkıyor mu, son durum nedir? İşte EYT için 5 formül...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (RYT), beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, EYT için talimat vermesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kolları sıvadı.

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve emeklilik için sigorta prim ve yıl şartını tamamlayıp sadece yaşı bekleyenlere emeklilil yolu açacak çalışma başlatıldı.

EYT konusunda Almanya ve Finlandiya modeli olmak üzere 5 farklı sistem öne çıktı. Bu konuda ne yapılabileceğine ve maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Bu gelişmeler üzerine, konu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. ''EYT yasası çıkıyor mu, ne zaman çıkacak?'' sorularının yanıtları, milyonlarca EYT'li tarafından merak konusu oldu.

Peki EYT yasası çıkıyor mu, son durum nedir? EYT'de hangi modeller öne çıkıyor? Diğer ülkelerde sistemler nasıl? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için 5 formül...

EYT YASASI ÇIKIYOR MU, SON DURUM NEDİR?

Erken emeklilik meselesi, içinde hem SSK'lıları hem Bağkurluları hem de memur olanları barındırdığı için çok kapsamlı bir çalışma gerektiriyor.

Herkesin çalışma koşulları ve yaşları farklı olması nedeniyle herkes için farklı bir çalışma yapılacak. Ancak bu çalışma, kolay bir çalışma olmayacak.

HANGİ FORMÜLLER VAR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor.

Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışmalar yapılan EYT konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı. 5 sistem üzerinde çalışan bakanlık, SSK, Bağ-Kur ve memurları ayrı ayrı kategoride yaş gruplarına göre değerlendirecek.

BİRİNCİ FORMÜL KISMİ EMEKLİLİK

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna ''kısmi emeklilik'' deniyor.

Bu kesim, 3600 günü tamamladığı taktirde kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurduğu anda emekliliğinin tadına çıkarmaya başlıyor.

Emeklilik yaşını, bu şartların yerine getirilmesiyle tarih belirliyor.

İKİNCİ FORMÜL SÜRENİN TAMAMLANMASI

Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor.

Yani kadınlarda 20 yıl (7 bin 200 gün) erkeklerde ise 25 yıl (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.

2021 yılından 25 yıl geriye gidildiğinde 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar bu kapsama giriyor.

Yasanın çıkması halinde erkekler 25, kadınlar da 20 yıl geriye giderek hakkını doldurmuş olacak.

9 Eylül 1999 öncesinde sigortası bulunan kadınlar için bu süre dolmuş durumda.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL PRİMİN TAMAMLANMASI

Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında prim gerekiyor.

Bu da primini tamamlayanların yaşına bakmadan emekli olacağı anlamına geliyor.

DÖRDÜNCÜ FORMÜL: ALMANYA SİSTEMİ

Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor.

Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor.

Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik hali ortaya çıkıyor.

BEŞİNCİ FORMÜL: FİNLANDİYA SİSTEMİ

Burada da Alman sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor. Sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor.

Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.