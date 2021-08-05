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Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? Türkiye'yi yakıp kavurdu!

Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? Türkiye'yi yakıp kavurdu!

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan çöl sıcakları olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur ne zaman bitecek merak ediliyor. İşte havaların serinleyeceği o tarih...