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- Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? Türkiye'yi yakıp kavurdu!
Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? Türkiye'yi yakıp kavurdu!
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 14:19
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesine neden olan Eyyam-ı Bahır sıcaklarının bitmesi dört gözle bekleniyor.
Türkiye bunaltıcı çöl sıcaklıklarıyla mücadele ederken, bir haftadır peş peşe meydana gelen orman yangınları da yürekleri yakıyor.
Yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu yurt genelinde havalar ne zaman serinleyecek merak ediliyor.
Peki Eyyam-ı bahur sıcakları ne demek? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman bitecek? İşte detaylar...
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NEDİR?
Eyyam Osmanlıcada; günler, gündüzler anlamına gelir. Bahur ise sıcak demektir. Tütsü, buhur, sıcak bastırdığında topraktan çıkan buhar anlamlarına da gelir.
Eyyam-ı bahur, temmuz ve eylül tarihleri arasında görülür.
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?
31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen Eyyam-ı Bahurun yerini günümüzde "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimler aldı. Bu sıcaklıkların 14 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyor.