Eyyam-ı bahur sıcakları nedir? Türkiye'yi ne zaman etkisi altına alacak?

Eyyam-ı bahur sıcakları yurdumuza geliyor.Peki Eyyam-ı bahur sıcakları nedir ve ne zamana kadar etkisini gösterecek? İşte cevabı..

Eyyam-ı bahur sıcakları yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade etmek için kullanılan arapça kökenli bir tabirdir. Eyyam-ı bahur sıcakları her sene temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk gelmesiyle bilinir.

Bu tabir şimdilerde yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak nitelendiriliyor.Eyyam-ı bahur sıcaklarının ülkemizin güney kesimlerinde aşırı etkili olması bekleniyor.

Eyyam-ı bahur sıcakları ile güneyde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken İstanbul'un ise 32 derece sıcaklıklara ulşaması bekleniyor.

Eyyam-ı bahur sıcaklarının 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında ülkemizde etkili olması bekleniyor..