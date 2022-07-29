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    Eyyam-ı bahur sıcakları nedir? Türkiye'yi ne zaman etkisi altına alacak?

    Eyyam-ı bahur sıcakları yurdumuza geliyor.Peki Eyyam-ı bahur sıcakları nedir ve ne zamana kadar etkisini gösterecek? İşte cevabı..
    • 29.07.2022 - 13:43
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    Eyyam-ı bahur sıcakları nedir? Türkiye'yi ne zaman etkisi altına alacak?

    Eyyam-ı bahur sıcakları yaz aylarının en sıcak ve bunaltıcı günlerini ifade etmek için kullanılan arapça kökenli bir tabirdir. Eyyam-ı bahur sıcakları her sene temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk gelmesiyle bilinir.

    Bu tabir şimdilerde yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" olarak nitelendiriliyor.Eyyam-ı bahur sıcaklarının ülkemizin güney kesimlerinde aşırı etkili olması bekleniyor.

    Eyyam-ı bahur sıcakları nedir? Türkiye yi ne zaman etkisi altına alacak? #1

    Eyyam-ı bahur sıcakları ile güneyde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken İstanbul'un ise 32 derece sıcaklıklara ulşaması bekleniyor.

    Eyyam-ı bahur sıcaklarının 31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasında ülkemizde etkili olması bekleniyor..


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