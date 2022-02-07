Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman 2022? Recep ayının 13,14,15. günü...

Aydınlık günler orucu olarak da bilinen Eyyam-ı Biyd oruçları, Recep ayının 13,14 ve 15. günlerinde tutuluyor. Peki bu sene Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi gün tutulacak? İşte tarihleri...

Üç ayların başlamasıyla birlikte Peygamber efendimizin oruç tutulmasını önerdiği günler olan Eyyam-ı Biyd hakkında araştırmalar hızlandı.

Recep ayı içerisinde yer alan Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulacak merak ediliyor.

Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleri olarak biliniyor.

Ayın en parlak günü olan Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur, önemi nedir? İşte detaylar..

EYYAM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN 2022?

Resülullah, Recep ayının bu günlerinde oruç tutulmasını önermiş ve o günlerde oruç tutmanın yılın tüm günlerini oruçlu geçirmiş gibi sevap olduğunu belirtmiştir.

Recep Ayı 2022 senesinde 2 Şubat tarihinde idrak edilmeye başlandı. Recep ayının 13. günü 14 Şubat Pazartesi, 14. günü 15 Şubat Salı, 15. günü ise 16 Şubat Çarşamba tarihine denk geliyor.

DİYANET EYYAM-I BİYD ORUCU ÖNEMİ

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).