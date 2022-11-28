Ezan duası nedir, nasıl okunur, fazileti nelerdir?

Ezan, İslam'ın temel prensiplerini kendinde toplayan bir dînî tebliğ, bir davettir. Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitlerdir. Peki ezan duası nedir, nasıl okunur, fazileti nedir?

Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir.

Ezandan sonra duaya devam etmek, hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Hz. Peygamber (s.a.v)'in şefaatine nâil olabilmenin de vesilesidir.

Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir.

Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz (asm)'in öğrettiği dualardan biri ezan duası olarak okunmalıdır. Peki, ezan duası nasıl okunur? Sizler için, Türkçe ve Arapçasıyla ezan duası ve faziletlerini derledik...

Ezan Duası

Câbir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim ezanı işittiği zaman şu duayı okursa, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur:







