Ezeli düşman fare ve kedinin dostluğu şaşırttı

Birbirlerine karışmadan yemeklerini yiyen fareyle kedinin görüntüleri görenleri şaşırdı.

Çocukluğumuzda çizgi filmlerde birbirleriyle adeta ezeli düşman olarak izlediğimiz kedi ve fareyi herkes hatırlar... Fakat bu sefer bu ikili karşımıza farklı bir şekilde çıktı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sokaktaki hayvanları besleyen Yurdagül Demir, kediler için hazırladığı yemekleri kaplar içerisine koyarak oturduğu sitenin bahçesine bıraktı.

Fare kedinin yemeğinden yedi

Bir süre sonra bahçeye gelen fare, kedinin yemeğini göz dikti.

Acıkan fare, kedi için ayrılan yemeği yemeye başladı.

Yemeğini yiyen fareyi gören kedi, bir şey olmamış gibi yemeğini yemeye devam etti.

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İkilinin beraber yemek yemesi hayrete düşürdü

Kedinin fareyle yemeğini paylaşması, görenleri hayrete düşürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen ve her gün sitenin bahçesindeki kedileri besleyen Yurdagül Demir, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"Yılların düşmanları kedi ve fare arkadaş oldu"



İHA'nın haberi göre, şaşkınlığını gizleyemeyen Demir, "İnsanlar birbirleriyle kavga ederken, yılların düşmanları kedi ve fare arkadaş oldu. Çok şaşırdım." şeklinde konuştu.



