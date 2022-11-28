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    Ezeli düşman fare ve kedinin dostluğu şaşırttı

    Birbirlerine karışmadan yemeklerini yiyen fareyle kedinin görüntüleri görenleri şaşırdı.
    • 28.11.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 14:45
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    Ezeli düşman fare ve kedinin dostluğu şaşırttı

    Çocukluğumuzda çizgi filmlerde birbirleriyle adeta ezeli düşman olarak izlediğimiz kedi ve fareyi herkes hatırlar... Fakat bu sefer bu ikili karşımıza farklı bir şekilde çıktı.

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sokaktaki hayvanları besleyen Yurdagül Demir, kediler için hazırladığı yemekleri kaplar içerisine koyarak oturduğu sitenin bahçesine bıraktı.

    Fare kedinin yemeğinden yedi

    Bir süre sonra bahçeye gelen fare, kedinin yemeğini göz dikti.

    Acıkan fare, kedi için ayrılan yemeği yemeye başladı.

    Yemeğini yiyen fareyi gören kedi, bir şey olmamış gibi yemeğini yemeye devam etti.

    Fare ile kedinin dostluğu görenleri şaşırttı VİDEO

    İkilinin beraber yemek yemesi hayrete düşürdü

    Kedinin fareyle yemeğini paylaşması, görenleri hayrete düşürdü. Şaşkınlığını gizleyemeyen ve her gün sitenin bahçesindeki kedileri besleyen Yurdagül Demir, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    "Yılların düşmanları kedi ve fare arkadaş oldu"

    İHA'nın haberi göre, şaşkınlığını gizleyemeyen Demir, "İnsanlar birbirleriyle kavga ederken, yılların düşmanları kedi ve fare arkadaş oldu. Çok şaşırdım." şeklinde konuştu.

    Ezeli düşman fare ve kedinin dostluğu şaşırttı #1

    Ezeli düşman fare ve kedinin dostluğu şaşırttı #2


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