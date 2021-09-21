Fahiş fiyatla mücadele: Hal Yasası nedir, ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyat fırsatçılarına karşı çıkarılacak ''Hal Yasası'' için adımlar atılmaya başlandı. Peki Hal Yasası nedir, ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

Son zamanlarda istedikleri gibi ürünlerde fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara kötü haber Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat konusunda ''Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz.'' dedi. Bu noktada fırsatçılarla mücadele kapsamında gözler "Hal Yasası" kanun teklifine çevrildi.

Hal Yasası çalışmasının üç önemli ayağı olacağı bilinirken 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları oldukça rahatlatacak olan ekonomi paketinin kısa zamanda yasalaşması öngörülüyor.

Öte yandan fahiş fiyat artışları nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, bu yasanın içeriğini merak ediyor. Bu kapsamda ''Hal Yasası nedir, ne zaman çıkacak?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Hal Yasası nedir, maddeleri nelerdir? Hal Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, maddeleri nelerdir? İşte tüm detaylar...

HAL YASASI NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler, Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı.

AK Parti kaynakları, ''Adımlar atılmaya başlandı, bunun meyvesini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Özellikle spekülasyon çok fazla. Dolar artıyor diye fiyatlar artıyor, dolar inince fiyatlar düşmüyor. Bu fiyat spekülatörlerine izin verilmeyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı herhangi bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışına gitmesi, serbest piyasa ekonomisi ile açıklanamaz.

Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulamaz. Bu önlemek için devletin bütün kurumları çalışıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri de rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin de teker teker yasalaşması bekleniyor.

Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde. Hal Yasası ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanacak.

CUMHURBAŞKAN ERDOĞAN: BU BİZİM GÖREVİMİZ

ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bir gazetecinin ''Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili atılacak farklı adımlar var mı?'' sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, ''Zira bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.'' ifadelerini kullandı.