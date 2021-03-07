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    Fahrettin Altun: Ağaçlandırmada Avrupa 1'incisiyiz

    18 yılda Türkiye'nin orman alanlarının 22 milyon 900 bin hektara ulaştığını söyleyen Fahrettin Altun, bu süreçte 5.1 milyar yeni fidan dikilerek Avrupa 1'inciliği kazanıldığını aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2021 - 13:38
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    Fahrettin Altun: Ağaçlandırmada Avrupa 1'incisiyiz

    Türkiye'nin doğası, çevreyi yeşillendirmek ve mevcut ormanları gürleştirmek için uygun bir yapıya sahip.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de korunan ve her geçen yıl artan fidanlara dikkat çeken bir açıklama yaptı.

    Twitter hesabından açıklama yapan Altun, 18 yıl içerisinde toplam orman alanının 22 milyon 900 bin hektara ulaştığını söyledi.

    AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA BİRİNCİLİĞİ

    Aynı zamanda bu süre içerisinde 5.1 milyar yeni fidan dikildiğini aktaran Altun, ağaçlandırmada Avrupa 1'incisi olunduğunun altını çizdi.

    Fahrettin Altun: Ağaçlandırmada Avrupa 1 incisiyiz #1

    "DÜNYAYA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

    Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Dünyamızı ve gelecek nesilleri koruyabilmek için ağaçlandırma çalışmalarında tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. 2002-2020 arasında toplam orman alanımız 22 milyon 900 bin hektara ulaşırken aynı dönemde 5.1 milyar yeni fidan dikildi. Ağaçlandırmada Avrupa’da 1’inci olduk."

    Fahrettin Altun: Ağaçlandırmada Avrupa 1 incisiyiz #2

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