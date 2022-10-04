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    Fahrettin Koca'dan Dünya Hayvanlarını Koruma Günü paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında sosyal medya hesabında bir video paylaştı.
    • 04.10.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 16:52
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    Fahrettin Koca'dan Dünya Hayvanlarını Koruma Günü paylaşımı

    Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü...

    1931 yılında Floransa'da kabul edilen Hayvanları Koruma Günü'ne ilişkin birçok paylaşım yapıldı.

    Hayvanlara daha iyi muamele edilmesini savunan hayvan dernekleri ve hayvanseverler, bugün de bir araya gelerek etkinlikler düzenliyor.

    Dünya genelinde kutlanan Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekmek isteyen birçok bürokrat ve hayvansever vatandaş, sosyal medyada hayvanlarla sevgi dolu fotoğraflarını paylaşıyor.

    Fahrettin Koca'dan paylaşım

    Hayvanları Koruma Günü kapsamında bir paylaşım da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

    Sosyal medya hesabında kucağında köpek olan bir fotoğrafı paylaşan Koca, şu sözlere yer verdi; "Hayat sevgi üzerine kurulu. Ve seven, koruyucudur. Bugün, Dünya Hayvanları Koruma Günü. Korunmaya muhtaç hayvanlar konusunda duyarlı olalım." dedi.

    Fahrettin Koca'dan Dünya Hayvanlarını Koruma Günü paylaşımı VİDEO

     

    Fahrettin Koca dan Dünya Hayvanlarını Koruma Günü paylaşımı #1


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