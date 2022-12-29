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Fahrettin Koca'dan Elektronik Vaka Sistemi paylaşımı

Fahrettin Koca'dan Elektronik Vaka Sistemi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ile çağrıların 5 saniye içinde kabul edildiğini ve ekiplerin 90 saniyede vakaya çıkış yaptığını açıkladı.