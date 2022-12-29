- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Fahrettin Koca'dan Elektronik Vaka Sistemi paylaşımı
Fahrettin Koca'dan Elektronik Vaka Sistemi paylaşımı
- 29.12.2022 - 21:44
- Güncelleme : 29.12.2022 - 21:45
Türkiye'nin sağlık sisteminde ilk yardım ekipleri önemli bir yer tutuyor.
Bu kapsamda acil vakalara en kısa sürede ulaşmak için sistemde güncellemeler yapılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ile çağrıların 5 saniye içinde kabul edildiğini ve ekiplerin 90 saniyede vakaya çıkış yaptığını açıkladı.
"Ekibimizle 90 saniyede vakaya çıkış yapıyoruz"
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çağrı Merkezimizden EVS'ye düşen vakaları tabletimizden 5 saniye içinde kabul ediyoruz.
Ekibimizle 90 saniyede vakaya çıkış yapıyoruz. Trafik verisi tabletimize en hızlı güzergah olarak yansıyor.’ Eskişehir’de görevli arkadaşımız EVS’yi anlatıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'nın paylaştığı görüntüde, Eskişehir'de görevli bir sağlık personeli sistemi açıkladı.
Fahrettin Koca'dan Elektronik Vaka Sistemi paylaşımı VİDEO