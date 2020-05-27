Faraşin Yaylası'ndan kartpostallık kareler

Şırnak'taki Faraşin Yaylası'nın yeşil örtüsü, karla kaplı dağ zirveleri ve coşan derelerini Anadolu Ajansı muhabiri tarafından fotoğraflandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na, uzun geçen kışın ardından baharın gelmesiyle bir yandan birbirinden güzel çiçeklerin açması bir yandan da karla örtülü dağları ayrı bir güzellik katıyor.

İKİ MEVSİM BİR ARADA

Hava sıcaklıklarının artmaya başlamasıyla yaylada ilkbahar ve kış mevsiminin güzelliklerini bir arada görmek mümkün oluyor.

Yoğun yağışın ardından ilkbaharın yeşilin her tonunun hakim olduğu yaylada, bahar çiçeklerinin oluşturduğu renk cümbüşü ile karlı dağlar görsel bir şölen sunuyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen yaylada, coşkuyla akan dereler, tarlalarda açan rengarenk çiçekler ve beyaz örtüyle kaplı dağları seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

"HER MEVSİM AYRI GÜZEL"

Yaylaya gezmeye gelen Suat Uce, İstanbul'da çalıştığını, koronavirüs salgını dolayısıyla ilçeye geldiğini söyledi.

İlçede yaşayan ailesini ziyaret ettikten sonra yaylayı gezmeye geldiğini aktaran Uce, "Yayla her mevsim ayrı bir güzel. Yaylamızın havası, doğası, güzelliği görülmeye değer. Yılın bu ayında 4 mevsimi yaşıyoruz, adeta kartpostallık görüntüler oluşuyor. Bütün fotoğrafseverleri buraya davet ediyoruz. Yaylaya 10 gün sonra buraya mantar toplamaya geleceğiz. Yaylanın otları, havası çok güzel. Herkesin buraya gelip bu eşsiz manzarayı görmesini ve burasının turizme kazandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.