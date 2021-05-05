Farklı aromasıyla: Limonlu tavuk baget

Çıtır tavuk severlerin iştahını kabartacak olan bu tarif, hafif olmasına karşın lezzetinden de ödün vermiyor.

Bugün ne pişireceğinize henüz karar veremediyseniz, sizler için harika bir baget tarifimiz var. Kolay hazırlanışının yanı sıra lezzetiyle damak çatlatacak bu tavukla hem büyüklerin hem de küçüklerin gölünü fethedebilirsiniz. Tavuk bagetiyle yaptığımız bu marinasyonu, tavuğun derili ve kemikli olay başka yerleri için de uygulayabilirsiniz. Limon aromasıyla şahane tavuk bagetine iftar sofralarında yer açmaya ne dersiniz?

Limonlu Tavuk Baget Tarifi VİDEO

LİMONLU TAVUK BAGET TARİFİ

Malzemeler

- 7 adet tavuk baget

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- ½ tatlı kaşığı karabiber

- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

- 1 tatlı kaşığı biberiye

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

Pişirmek için;

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Tavuk hariç tüm marinasyon malzemelerini bir kabın içinde karıştırın. Ardından tavuk bagetlerinin içine ilave ederek tüm sosu yedirerek karıştırın. Üzerini streç filmle sararak buzdolabında 1 saat kadar dinlendirin.

Orta boylarda bir tavayı ocağın üzerine alın ve ısıtın. Marine olan tavuk bagetleri arkalı önlü birkaç dakika mühürleyin. Ardından bir fırın kabına aktarın. Üzerine tereyağı parçalarını koyun ve 180 derecede yaklaşık 20 dakika kadar üzerleri ve içleri dilediğiniz kıvama gelene kadar pişirin. Çıkarıp sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun...