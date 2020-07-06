Dolar
6.8607
0.0145%
Euro
7.7687
0.5279%
Altın
1786.76
0.6591%
Borsa
118485.24
2.3644%
G. Altın
394.214
0.5301%
Bitcoin
63760.99
1.5548%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 26 C

    Farklı taşlardan 33 yıllık koleksiyon yaptı

    Mermeriyle ünlü Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde yaşayan Halil Cengiz, 33 yıldır topladığı taşlardan oluşturduğu koleksiyonuna, hastalığına rağmen özenle bakıyor.
    • AA
    • 06.07.2020 - 22:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Farklı taşlardan 33 yıllık koleksiyon yaptı #1

    Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde bir zamanlar mermer ustalığı yapan 75 yaşındaki Halil Cengiz, yakalandığı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle taşlarıyla ilgilenemeyince bir meraklısına vermek istiyordu ancak bunların kıymetini bilecek kimse bulamadığı için bu kararından vazgeçti.

    BİRÇOK ŞEKİLDE TAŞI KOLEKSİYONUNA EKLEDİ

    Koleksiyonunda, ametist, kehribar, deniz mercanı, salyangoz ve gül şeklindeki taşların yanı sıra taşlaşmış hale gelen balık fosili ve yengeci andıran objeler de bulunuyor.

    Cengiz, çok çaba göstererek topladığı bu taşlarda yılların emeği olduğunu söyledi.

    Koleksiyonunu sakladığı mermer atölyesine zaman zaman taş meraklılarının geldiğini, bunun da kendisini mutlu ettiğini dile getiren Cengiz, hastalığına rağmen taşlara bakmaya devam ettiğini vurguladı.

    Farklı taşlardan 33 yıllık koleksiyon yaptı #2

    "TAŞTA İNSAN RESM GÖRÜYORDUM"

    Mermer ustalığı yaparken taşa merakının arttığını aktaran Cengiz, "Taş merakı, taşlarda insan silüeti görmeye başlamamdan sonra başladı. Taşta insan resmi görüyordum. Bu taşların hepsinde bana göre bir resim var. Burada Türkiye'nin her yerinden taş var." diye konuştu.

    Farklı taşlardan 33 yıllık koleksiyon yaptı #3

    "ÇOCUK GİBİ BAKIM İSTİYOR"

    Taşlarının geleceğini düşündükçe gece uykularının kaçtığını dile getiren Cengiz, şöyle konuştu:

    "'Acaba daha bulamadığım yer var mı?' diye, bütün dağları dolaşmak istiyorum. Rahatsızlığımdan dolayı 3 yıldır bu taşları birine vermek istiyordum ama gözümün tuttuğu biri çıkmadı. Yine de biri çıkarsa verebilirim. Taşlarım çocuk gibi bakım istiyor. Her gün taşlarımı siliyorum, yerlerini değiştiriyorum."

    Görüş Bildir