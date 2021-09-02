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- Fas esintilerini mutfağınıza taşıyacak 'harira çorbasının' tarifi..
Fas esintilerini mutfağınıza taşıyacak 'harira çorbasının' tarifi..
MasterChef yarışması bugün yine nefes kesen bir bölümle ekrana gelirken, yapılan yemekler ise araştırılmaya başlandı. Bugün Fas mutfağından harira çorbası yapıldı. Peki, Harira çorbası nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 22:10
- Güncelleme : 02.09.2021 - 22:11
MasterChef yarışmasında mavi ve kırmızı takımın mücadelesi devam ederken, bugünün konsepti ise Fas mutfağı oldu.
Fas mutfağının yemeklerini yapmaya çalışan takımlar, dokunulmazlık için kıran kırana bir mücadele veriyor.
Yarışmacılar en iyi yemekleri yapmaya çalışırken, izleyiciler ise yapılan yemekleri araştırıyor.
Vatandaşlar, "Harira çorbası nasıl yapılır?" sorusunu araştırarak, tarife ulaşmak istiyor. Peki, Harira çorbası nasıl yapılır?
HARİRA ÇORBASI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 500 gram yağsız kuşbaşı kuzu et
- Birer tatlı kaşığı toz zerdeçal, tatlı kırmızıbiber ve tarçın
- Yarım tatlı kaşığı toz zencefil
- Yarım tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 8 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kereviz
- 1 adet kuru soğan
- Yarım bardak kıyılmış taze kişniş
- 4 adet domates
- 9 su bardağı su ya da tavuk suyu
- Yarım su bardağı yeşil mercimek
- 1 su bardağı nohut
- 100 gram şehriye
- 1 adet yumurta
- 1 adet limonun suyu
YAPILIŞI
- Nohutu ıslatın ve 4 su bardağı su ile haşlamaya başlayın.
- Suyunu dökmeyin ve çorbada kullanmak üzere saklayın.
- Kuzu, zerdeçal, karabiber, tarçın, zencefil, kırmızıbiber, zeytinyağı, küp doğranmış kereviz, soğan ve kişnişi büyük bir tencereye koyun.
- Bu malzemeleri orta ateşte 5 dakikaya yakın karıştırarak, kavurun.
- Küp halinde doğranmış domatesleri ekleyip, kısık ateşte 15 dakikaya pişirin. Pişirme süresi oldukça önemli. Bu yüzden 15 dakika olmasına dikkat edin.
- Su ya da isteğe göre tavuk suyu, tuz ve yıkanmış mercimekleri ilave edin.
- Kaynayınca kapağı kapalı olarak 2 saat kadar kısık ateşte pişirin.
- Servis etmeden 10 dakika önce nohutları ve şehriyeyi çorbaya katın. Bu karışım birlikte bir süre daha pişsin.
- Limon suyu ve yumurtayı birkaç kaşık sıcak çorba ile birlikte çırpıp, karıştırın.