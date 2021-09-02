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Fas esintilerini mutfağınıza taşıyacak 'harira çorbasının' tarifi..

Fas esintilerini mutfağınıza taşıyacak 'harira çorbasının' tarifi..

MasterChef yarışması bugün yine nefes kesen bir bölümle ekrana gelirken, yapılan yemekler ise araştırılmaya başlandı. Bugün Fas mutfağından harira çorbası yapıldı. Peki, Harira çorbası nasıl yapılır?