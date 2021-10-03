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    Fatih Belediyesi'nden sokak hayvanları için tedavi merkezi

    Fatih Belediyesi, sokak hayvanları için Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ni hizmete açıyor. Hayvanların bakımlarının yanında mikroçip ile kayıt altına alınmaları sağlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 15:20
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    Fatih Belediyesi'nden sokak hayvanları için tedavi merkezi

    4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü öncesinde, sokak hayvanları için Fatih Belediyesi'nin yeni bir çalışması hayata geçiriliyor.

    Sokak hayvanlarının yaşam ve sağlık şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdüren belediye, ilçeye Sokak  Hayvanları Tedavi Merkezi kazandırıyor.

    HAYVAN BARINAĞINA DESTEK SAĞLAYACAK

    1300 köpek 200 kedi yaklaşık yaklaşık  1500  sahipsiz sokak hayvanına ev sahipliği yapmakta olan Yedikule Hayvan Barınağı ile entegre olarak hizmet verecek olan Fatih Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi için mevcut barınak alanı içerisinde  112 metrekare olarak inşa edilen hizmet binası  klinik olarak hizmet verecek olup 60 metrekarelik 3 ek ünitesi ile tedavi merkezine destek sağlanacak.

    Fatih Belediyesi nden sokak hayvanları için tedavi merkezi #1

    "HAYVAN DOSTU BELEDİYECİLİK"

    Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ‘Hayvan Dostu Belediyecilik’ anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde açılışı yapılacak olan Tedavi Merkezi ünitesi içerisinde kayıt,  operasyon odası, operasyon sonrası bakım odası, bakteriyel enfeksiyon odası, viral enfeksiyon odası ve yoğun bakım ünitesin de yer aldığını söyledi.

    Fatih Belediyesi nden sokak hayvanları için tedavi merkezi #2

    HAYVANLAR KAYIT ALTINA ALINACAK

    Tedavi merkezinde sahipsiz sokak hayvanlarının veteriner hekimler kontrolünde aşı uygulaması, kısırlaştırma, acil durum ve operatif müdahaleler ile rehabilitasyon işlemleri yapılacak ayrıca mikroçip ile kayıt altına alınmaları sağlanacaktır.

    Rehabilitasyon uygulamaları sonrası  gerekli tüm tedavi süreci tamamlanan ve kayıt altına alınan hayvanlar tekrar doğal ortamlarına geri bırakılacak.

    Fatih Belediyesi nden sokak hayvanları için tedavi merkezi #3

    Fatih Belediyesi nden sokak hayvanları için tedavi merkezi #4

    Fatih Belediyesi nden sokak hayvanları için tedavi merkezi #5

    Fatih Belediyesi nden sokak hayvanları için tedavi merkezi #6

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