Ekranlarda görünmeyen ana haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, kovulduğu iddialarına cevap verdi.

Günlerdir FOX TV ekranlarına çıkmayan Fatih Portakal, teknede görüldü.

Bir video paylaşan Portakal, kovulduğu iddialarına yanıt verdi.

Twitter hesabı üzerinden Portakal, "Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediginiz cevap dümen başından gelsin." notuyla bir video paylaştı.

"KOVULMA FALAN YOK"

Portakal videosunda, "Günaydın herkese. Bugün biraz geç kalktık. Asos'tan çıktık, istikamet belirlemedik. Kovulma falan yok. Sadece tatilimi yapıyorum. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım." ifadelerine yer verdi.

Fatih Portakal açıklama yaptı: kovulmadım, tatildeyim - VİDEO