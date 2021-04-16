Fatih Sultan Mehmet'in favori tatlısı: Fatih Sarması tarifi

Farklı ve lezzetli tatlar ararken geleneksel damaktan uzaklaşamayanlar için Fatih Sarması alternatif tarifler arasında yerini alıyor. İşte Osmanlı usulü Fatih Sarması malzemeleri ve tarifi..

Fatih Sarması tatlısı, özellikle Ramazan aylarında sofralarda yer alan yöresel tatlardan biri olarak biliniyor.

Bu tatlı rivayete göre Fatih Sultan Mehmet'in akşam yemeklerinden sonra mutlaka yediği ve rulo şeklinde bir tatlı olduğundan dolayı ismi "Fatih Sarması" adıyla anılmaktadır.

Pandispanya hamuru üzerine dökülen şerbet ve hamurun içine eklenen kayısı marmeladı sayesinde lezzeti farklı bir boyuta taşımaktadır.

Peki Fatih Sarması nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri..

FATİH SARMASI MALZEMELERİ

4 yumurta

1 buçuk su bardağı şeker

2 bardak un

1 kaşık tereyağı veya margarin

1buçuk çay kasığı vanilya

1 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı antep fıstığı

Şerbeti için:

2 bardak su

2 bardak şeker

FATİH SARMASI NASIL YAPILIR? FATİH SARMASI TARİFİ

Öncelikle yumurtaların sarılarını aklarından ayırıp ayrı kaselerde çırpın. Limonun kabuğunu rendeleyin, suyunu sıkıp ayırın.

Hamur yoğurma kabına un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyin. Ortasını havuz gibi açıp tozşeker, yumurta sarıları ve aklarını azar azar ilave ederek yoğurun.

Hazırladığınız pandispanya hamurunu yağlanmış fırın tepsisine ince bir tabaka halinde serin. Önceden ısıtılmış fırında pandispanya kıvamına gelinceye kadar pişirin. Fırından alıp ılınmaya bırakın.

Sosu için, elmaların kabuklarını soyup rendeleyin. Bir tavaya alıp şekerle birlikte karamelize edin. Su ve limon suyunu ekleyip karamelize etmeye devam edin. Suyunu çekince ocaktan alın ve ılınmaya bırakın.

Pandispanya hamurunu düz bir zemine alın. Üzerine elmalı şerbeti sürün. Rulo şeklinde özenle sarın. Üzerine pudra şekeri ve çilek, yaban mersiniz, vişne gibi meyvelerle süsleyebilirsiniz.