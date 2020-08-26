Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'a getirildi

İBB tarafından İngiltere'de yapılan müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı tablosu, cuma günü basına tanıtılacak.

Haziran ayında Londra'da bulunan Christie's Müzayede Evi tarafından açık arttırmaya çıkarılan Gentile Bellini'nin çizdiği Fatih Sultan Mehmet'in portre tablosu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 7 milyon 923 bin liraya satın alınmıştı.

Müzayede işlemlerinin tamamlanmasının ardından tablo, 20 Ağustos gecesi İstanbul'a ulaştı.

ÖZEL ODA HAZIRLANDI, YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Tablonun gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İBB'ye teslim edilmesi için işlemler başladı.

Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'da İZLE

Özel bir kargo firması ile İBB'nin Saraçhane'deki binasına getirilen tablo sergilenmeden önce kendisi için hazırlanan özel bir bölmede yoğun güvenlik önlemleri altında bekletilecek.

CUMA GÜNÜ BASINA TANITILACAK

Saraçhane binası önünde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bizim için gurur verici bir gün. Şimdi biraz kendisi için hazırlanan özel bir bölümde dinlenmesi gerekiyor. İnşallah Cuma günü, Cuma namazından önce veya sonra için planlama yapacağız. Burada basınla paylaşacağız.” dedi.