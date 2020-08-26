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    Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'a getirildi

    İBB tarafından İngiltere'de yapılan müzayedede satın alınan Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı tablosu, cuma günü basına tanıtılacak.
    • DHA
    • 26.08.2020 - 16:35
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    Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'a getirildi

    Haziran ayında Londra'da bulunan Christie's Müzayede Evi tarafından açık arttırmaya çıkarılan Gentile Bellini'nin çizdiği Fatih Sultan Mehmet'in portre tablosu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 7 milyon 923 bin liraya satın alınmıştı.

    Müzayede işlemlerinin tamamlanmasının ardından tablo, 20 Ağustos gecesi İstanbul'a ulaştı.

    ÖZEL ODA HAZIRLANDI, YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Tablonun gümrükteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İBB'ye teslim edilmesi için işlemler başladı.

    Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İstanbul'da İZLE

    Özel bir kargo firması ile İBB'nin Saraçhane'deki binasına getirilen tablo sergilenmeden önce kendisi için hazırlanan özel bir bölmede yoğun güvenlik önlemleri altında bekletilecek.

    Fatih Sultan Mehmet in tablosu İstanbul a getirildi #1

    CUMA GÜNÜ BASINA TANITILACAK

    Saraçhane binası önünde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bizim için gurur verici bir gün. Şimdi biraz kendisi için hazırlanan özel bir bölümde dinlenmesi gerekiyor. İnşallah Cuma günü, Cuma namazından önce veya sonra için planlama yapacağız. Burada basınla paylaşacağız.” dedi.

    Fatih Sultan Mehmet in tablosu İstanbul a getirildi #2

    Fatih Sultan Mehmet in tablosu İstanbul a getirildi #3

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