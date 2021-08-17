Fatih Terim 'gereken neyse yapılır' dedi! İşte Marcao için düşünülen ceza..

Galatasaray'da yaşanan "Marcao" krizinin nasıl çözüleceği merak ediliyor. Takım arkadaşına saldıran Marcao hakkında bugün karar verilecek. Peki, Marcao hangi cezayı alacak?

Fatih Terim yönetiminde ilk sezonu Giresun'da açan Galatasaray, lige galibiyet ile başladı.

Aldığı galibiyetten dolayı mutlu olan sarı-kırmızılı ekipte, Marcao sorunu baş gösterdi.

Marcao dün maç sırasında, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumrukla saldırdı.

Maçın hakemi VAR görüntülerini izledikten sonra Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.

Kırmızı kart görerek oyun dışı kalan futbolcu, maç sonu soyunma odasına alınmadı.

Bunun akabinde, Marcao hangi cezayı alacak? sorusu gündeme taşındı.

Peki, Marcao hangi cezayı alacak?

MARCAO HANGİ CEZAYI ALACAK?

Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesine göre, Marcao’nun ağır bir ceza alması bekleniyor.

Bu maddede, “Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.” ifadesi yer alıyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik heyet kapsamlı bir rapor hazırlıyor. İdari bir durum var.

Kamuoyu müsterih olsun, yapılan işle ilgili bir ceza olacak. Teknik heyetin bize bir rapor vermesini istedik.

Birkaç saat içinde rapor bize ulaşır, kamuoyuna kararımızı sunarız. Karar %99 bugün açıklanacak.

Birikim olabilir, adrenalin olabilir ama olmaması gereken bir durum. Bugün içinde büyük olasılıkla karar verilir." açıklamasında bulundu.