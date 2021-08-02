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- Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'ın St. Johnstone kadrosu belli oldu mu?
Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'ın St. Johnstone kadrosu belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 17:57
- Güncelleme : 02.08.2021 - 18:18
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçı ise 2-1 kaybetti.
Bunun akabinde Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekibin, St. Johnstone maçı kadrosu belli oldu. Peki, kadroda kimler var? Yeni transferler kadroda yer alacak mı? İşte son ayrıntılar..
GALATASARAY-ST. JONHSTONE MAÇININ KADROSU
Kadroda, yeni transferlerden Cicaldau hariç hepsi yer alırken Fatih Öztürk, Ozornwafor, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Jimmy Durmaz UEFA'ye verilen listede yer almadı.
- Kaleciler: Muslera, İsmail Çipe
- Defans: Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Boey
- Orta saha: Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli
- Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Babel, Falcao, Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Diagne
GALATASARAY-ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak. İlk maçı 5 Ağustos'ta evinde oynayacak olan Galatasaray, 12 Ağustos'ta deplasmanda rövanş maçına çıkacak.