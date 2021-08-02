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Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'ın St. Johnstone kadrosu belli oldu mu?

Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'ın St. Johnstone kadrosu belli oldu mu?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ile karşılaşacak. Maç öncesi Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Peki, kadroda kimler var? Yeni transferler kadroda yer alacak mı? İşte detaylar..