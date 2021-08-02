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    Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'ın St. Johnstone kadrosu belli oldu mu?

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ile karşılaşacak. Maç öncesi Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Peki, kadroda kimler var? Yeni transferler kadroda yer alacak mı? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 18:18
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    Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray'ın St. Johnstone kadrosu belli oldu mu?

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçı ise 2-1 kaybetti.

    Bunun akabinde Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ile karşılaşacak.

    Sarı-kırmızılı ekibin, St. Johnstone maçı kadrosu belli oldu. Peki, kadroda kimler var? Yeni transferler kadroda yer alacak mı? İşte son ayrıntılar..

    GALATASARAY-ST. JONHSTONE MAÇININ KADROSU

    Kadroda, yeni transferlerden Cicaldau hariç hepsi yer alırken Fatih Öztürk, Ozornwafor, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Jimmy Durmaz UEFA'ye verilen listede yer almadı.

    • Kaleciler: Muslera, İsmail Çipe
    • Defans: Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Boey
    • Orta saha: Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli
    • Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Babel, Falcao, Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Diagne

    GALATASARAY-ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak. İlk maçı 5 Ağustos'ta evinde oynayacak olan Galatasaray, 12 Ağustos'ta deplasmanda rövanş maçına çıkacak.

    Fatih Terim kararını verdi! Galatasaray ın St. Johnstone kadrosu belli oldu mu? #1

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