Fatih Terim ne kadar maaş alıyor? İmparator'a büyük jest!

Fatih Terim ne kadar maaş alıyor? İmparator'a büyük jest!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın, teknik direktör Fatih Terim'in boş mukaveleye imza atmasına maaş jestiyle karşılık verdi. Peki Fatih Terim ne kadar maaş alıyor? İşte o rakam...

31 Mayıs’ta Galatasaray ile olan 4. dönemi sona eren ve Burak Elmas’ın yeni başkan seçilmesiyle, tekrar mesaisine başlayan Fatih Terim, para konusunda sıkıntı yaşatmayacağını göstermek için, üzerinde rakam yazmayan mukaveleyi kulübe yolladı.

Elmas ise Terim'in bu jestini karşılıksız bırakmayarak 2 kat zam yaptı. Bunun üzerine Fatih Terim ne kadar maaş alıyor? sorusu gündeme geldi.

Futbol camiasını yakından takip edenler, Fatih Terim'in aldığı ücreti araştırıyor. Peki Fatih Terim'in maaşı kaç para? İşte yanıtı...

FATİH TERİM NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Geçen dönem 3 milyon euroya anlaşan, ancak kurun 6 liraya sabitlenmesiyle 18 milyon lirayı bulan bir kazancı bulunan Fatih Terim, pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gitmiş, yaklaşık 15 milyon lira verilmesini kabul etmişti.

Başkan Elmas’ın Terim’e yine 3 milyon euro takdir edeceği, fakat bu kez güncel kurdan hesaplama yapacağı öğrenildi.,

Böylece Terim’in yıllık kazancı bir anda 30 milyon lirayı bulacak. Sarı-kırmızılı yönetimin aldığı yeni kararın önümüzdeki günlerde KAP’a bildirilecek ancak detaylı bildirim yapılmayacak.